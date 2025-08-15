快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
本次日檢也首次比照歐洲語言共同參考架構（CEFR），標註對照等級。圖／語測中心提供
本次日檢也首次比照歐洲語言共同參考架構（CEFR），標註對照等級。圖／語測中心提供

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉行，報名期間為8月18日至9月3日。另外，除了提供分數外，本次日檢也首次比照歐洲語言共同參考架構（CEFR），標註對照等級。

語測中心表示，近年來JLPT報考人數大幅成長，2024年，全球報名人數已達172萬人，台灣考區約有8萬人，按人口比例為全球第二高，顯示國人對日語學習的重視。此外，JLPT成績亦可廣泛應用於學業評量、畢業門檻、升學及求職等多元領域。

語測中心特別指出，自本回測驗起，合格考生成績單除出示分數外，將加註歐洲語言共同參考架構A1至C1等級對照，透過此項國際通用標準，可提升大眾對JLPT成績解讀能力。

語測中心表示，N1至N3的合格者，將依實際得分對應CEFR等級，如N1達142分以上者對應C1，141分以下者對應B2；N4、N5合格者則分別對應A2及A1。若測驗結果為不合格，其成績單將不顯示CEFR等級對照。

日檢台灣考區是由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會與語言訓練測驗中心共同主辦。測驗一年舉辦二次，共分為五個級數，分別於上下午場施測。語測中心呼籲有升學、留學或求職計畫者可儘早報考，並留意目標級數所屬時段，日本官網亦提供線上練習題，可多加利用。

求職 語言 日本台灣交流協會

延伸閱讀

物價爆表！高雄「1魚3菜」便當280元 網嚇傻：菜價天花板等級

海盜王牌史肯斯有多猛？是締造上古神獸紀錄等級的神

非投等債躍資金焦點

亞大、104人力銀行簽訂合作備忘錄 合作建置求職專區

相關新聞

高雄鳳山高中50年蔣公銅像拆了 校友嘆「青春的地標沒了」

陪伴鳳山高中學子半世紀的蔣中正銅像，昨日（14日）正式拆除。消息一出，立即在校友社群掀起熱議，不少人感嘆「回不去的青春」...

日語檢定8月18日開放報名 成績首度增列CEFR等級對照

財團法人語言訓練測驗中心今天表示，本年度第2回「日本語能力試驗（JLPT）」訂於12月7日於台北、桃園、台中、高雄四地舉...

廣角鏡／建中樂旗隊 世界賽奪冠

建中樂儀旗聯隊在印尼雅加達舉行的世界樂旗大賽（WAMSB）奪冠，是暌違7年後再次拿下殊榮，昨凌晨返台。隊員們表示，一路走...

小小主播營登場 新北淡水鄧公國小學童體驗媒體識讀

為了讓孩子在暑假能夠過一個充實的假期，由新北市議員蔡錦賢爭取，新北市教育局及鄧公國小與紅樹林有線電視合作主辦的暑期小小主播營活動，讓孩子可以體驗坐上主播台的感覺，而鄧公國小校長不僅是親自出席，更全程陪同參與孩子的體驗，並且勉勵孩子能夠藉由這一整天的課程，來好好的學習並體驗專業新聞製播。

新北淡水熱血棒球體驗營開跑 議員開球鼓勵小小球員

去年世界棒球12強賽事台灣拿下世界冠軍，而今年初棒球經典資格賽也成功晉級，加上中華職棒賽事打的相當火熱，為了推廣棒球運動向下扎根，並且從地方發展，新北市議員鄭宇恩在淡水沙崙棒壘球場，舉辦四天的「2025北海岸國小棒球體驗營」，期盼能夠帶動在地的棒球運動風潮，市議員鄭宇恩更為活動開幕進行開球儀式。

苗栗公費赴澳學生到台北駐澳辦事處參訪 與大使、公使對話交流

苗栗縣24名公費赴澳遊學的中學生13日前往澳洲首都坎培拉參訪，在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處的熱情接待下，學生們與大使徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。