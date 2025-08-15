廣角鏡／建中樂旗隊 世界賽奪冠

為了讓孩子在暑假能夠過一個充實的假期，由新北市議員蔡錦賢爭取，新北市教育局及鄧公國小與紅樹林有線電視合作主辦的暑期小小主播營活動，讓孩子可以體驗坐上主播台的感覺，而鄧公國小校長不僅是親自出席，更全程陪同參與孩子的體驗，並且勉勵孩子能夠藉由這一整天的課程，來好好的學習並體驗專業新聞製播。

2025-08-14 18:49