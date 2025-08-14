快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

新北淡水熱血棒球體驗營開跑 議員開球鼓勵小小球員

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
希望透過在地發展，將運動人才留在淡水，讓棒球成為淡水的在地運動。 圖／紅樹林有線電視提供
希望透過在地發展，將運動人才留在淡水，讓棒球成為淡水的在地運動。 圖／紅樹林有線電視提供

去年世界棒球12強賽事台灣拿下世界冠軍，而今年初棒球經典資格賽也成功晉級，加上中華職棒賽事打的相當火熱，為了推廣棒球運動向下扎根，並且從地方發展，新北市議員鄭宇恩在淡水沙崙棒壘球場，舉辦四天的「2025北海岸國小棒球體驗營」，期盼能夠帶動在地的棒球運動風潮，市議員鄭宇恩更為活動開幕進行開球儀式。

市議員鄭宇恩表示，在淡水沙崙壘球場，和新北小英之友會、以及前職棒選手何紀賢教練一起，迎接30位來自北海岸地區的國小三至六年級小球員，正式展開為期四天的棒球體驗，在活動最後一天更會帶著孩子，到天母棒球場來觀賞職棒賽事一起體驗應援與感受棒球熱血比賽。

前職棒選手，也是在淡水深耕棒球教育許久的教練何繼賢表示，淡水過去二、三十年有許多運動學子都外流到外地去發展，希望透過在地發展，將運動人才留在淡水，讓淡水有很好的少棒隊，甚至是國高中棒球隊。市議員鄭宇恩也表示，透過這次首度舉辦棒球營隊，能夠帶動淡水北海岸對於棒球風氣與興趣，未來更可以每一年都舉辦下去，讓棒球成為淡水的在地運動。

淡水 運動 議員

延伸閱讀

新北安置機構6人遭性侵 衛福部憂加害兒少成「大狼」籲提供治療

新北某安置機構疑爆性侵案 社會局澄清無威脅兒少

新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光

新北淡水淡江大橋將完工 議員要求開闢新市一路二段打通路網

相關新聞

苗栗公費赴澳學生到台北駐澳辦事處參訪 與大使、公使對話交流

苗栗縣24名公費赴澳遊學的中學生13日前往澳洲首都坎培拉參訪，在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處的熱情接待下，學生們與大使徐...

七年級新生用AI創作班歌 新生訓練獻禮感動全班

在AI技術快速發展的今天，創作已不再是專業音樂人的專利。台北市私立復興實驗高級中學七年仁班的學生邱智久，運用現代AI創作技術，親自完成了一首專屬七年仁班的歌曲——《心中有仁》，並在新生訓練前夕獻給全班同學。

小小主播營登場 新北淡水鄧公國小學童體驗媒體識讀

為了讓孩子在暑假能夠過一個充實的假期，由新北市議員蔡錦賢爭取，新北市教育局及鄧公國小與紅樹林有線電視合作主辦的暑期小小主播營活動，讓孩子可以體驗坐上主播台的感覺，而鄧公國小校長不僅是親自出席，更全程陪同參與孩子的體驗，並且勉勵孩子能夠藉由這一整天的課程，來好好的學習並體驗專業新聞製播。

新北淡水熱血棒球體驗營開跑 議員開球鼓勵小小球員

去年世界棒球12強賽事台灣拿下世界冠軍，而今年初棒球經典資格賽也成功晉級，加上中華職棒賽事打的相當火熱，為了推廣棒球運動向下扎根，並且從地方發展，新北市議員鄭宇恩在淡水沙崙棒壘球場，舉辦四天的「2025北海岸國小棒球體驗營」，期盼能夠帶動在地的棒球運動風潮，市議員鄭宇恩更為活動開幕進行開球儀式。

影／新竹縣國中寫作班邁入第三年 培養學生多元閱讀素養

聯合報系與新竹縣合作推動國中寫作班，迄今邁入第3年，共在12所國中開班。今年以「我的15分鐘」為題，從各校評選出5名佳作...

建中樂旗隊睽7年再創世界賽巔峰！ 勉勵學弟當「海賊王」

建中樂儀旗聯隊在今年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中拿下冠軍，是睽違7年後再次拿下殊榮，隊員們今凌晨返台，旗隊成員黃浩哲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。