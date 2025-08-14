新北淡水熱血棒球體驗營開跑 議員開球鼓勵小小球員
去年世界棒球12強賽事台灣拿下世界冠軍，而今年初棒球經典資格賽也成功晉級，加上中華職棒賽事打的相當火熱，為了推廣棒球運動向下扎根，並且從地方發展，新北市議員鄭宇恩在淡水沙崙棒壘球場，舉辦四天的「2025北海岸國小棒球體驗營」，期盼能夠帶動在地的棒球運動風潮，市議員鄭宇恩更為活動開幕進行開球儀式。
市議員鄭宇恩表示，在淡水沙崙壘球場，和新北小英之友會、以及前職棒選手何紀賢教練一起，迎接30位來自北海岸地區的國小三至六年級小球員，正式展開為期四天的棒球體驗，在活動最後一天更會帶著孩子，到天母棒球場來觀賞職棒賽事一起體驗應援與感受棒球熱血比賽。
前職棒選手，也是在淡水深耕棒球教育許久的教練何繼賢表示，淡水過去二、三十年有許多運動學子都外流到外地去發展，希望透過在地發展，將運動人才留在淡水，讓淡水有很好的少棒隊，甚至是國高中棒球隊。市議員鄭宇恩也表示，透過這次首度舉辦棒球營隊，能夠帶動淡水北海岸對於棒球風氣與興趣，未來更可以每一年都舉辦下去，讓棒球成為淡水的在地運動。
