小小主播營登場 新北淡水鄧公國小學童體驗媒體識讀

為了讓孩子在暑假能夠過一個充實的假期，由新北市議員蔡錦賢爭取，新北市教育局及鄧公國小與紅樹林有線電視合作主辦的暑期小小主播營活動，讓孩子可以體驗坐上主播台的感覺，而鄧公國小校長不僅是親自出席，更全程陪同參與孩子的體驗，並且勉勵孩子能夠藉由這一整天的課程，來好好的學習並體驗專業新聞製播。

鄧公國小校長顏顯權表示，這次在課程當中，除了當主播播報新聞的體驗，還特別安排了，新聞寫作、主播台風口說指導、攝影基礎教學以及透過AI來製作文稿等豐富課程，紅樹林有線電視表示，希望透過暑期活動，讓孩子了解電視新聞的製作，讓孩子在攝影棚體驗當主播的樂趣，更以生動活潑有趣的方式，讓孩子學習更多媒體知識。

這一次小主播營活動，鄧公國小共有29位學童參加，在老師及主任帶領之下，來到在地的紅樹林有線電視公司攝影棚，小朋友第一次坐在攝影棚的主播台上，雖然有些許的緊張，但也相當興奮，從頭到尾一字一句的播報，看起來頗有主播架勢，最後結束還會發給學童每個人結業證書，代表他們能夠成為小小主播，另外主辦方也準備許多的小禮物贈品，讓孩子的過一個特別不一樣的暑假。

