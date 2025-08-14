苗栗公費赴澳學生到台北駐澳辦事處參訪 與大使、公使對話交流

苗栗縣24名公費赴澳遊學的中學生13日前往澳洲首都坎培拉參訪，在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處的熱情接待下，學生們與大使徐佑典、公使陳慧蓁及教育組秘書李瑋禎進行了一場深入多元的對話。

縣府表示，赴澳學生到駐澳大利亞台北經濟文化辦事處參訪時，學子發問踴躍，話題涵蓋澳洲升學制度、多元文化特色、獎學金申請管道、東西文化差異、外交人員養成訓練等面向，學生也結合在澳洲校園觀察到的教育環境，提出比較與省思，展現高度的學習熱情與批判思維。

徐佑典與陳慧蓁耐心回應學子提問，辦事處教育組團隊也詳細釐清學生的各項疑問，讓學生對澳洲教育與國際交流有更全面的認識。整場交流氣氛熱絡，啟發學子對自我成長與學術追求的更高期許，許多學生表示希望未來能有機會再次踏上澳洲，深入體驗當地學術氛圍與文化。

縣府教育處指出，辦事處還準備了具有澳洲風味的精緻小點，為參訪活動會場增添溫馨氣氛。這次活動感謝澳洲教育局國際事務局人員全程陪同與協助，參訪順利圓滿。這趟學習之旅不僅豐富學生的國際視野，更在知識、味蕾與心靈層面都留下難忘的印記。

苗栗縣長鍾東錦表示，學子赴澳辦事處與大使交流，台風穩健，且在遊學期間深度體驗國外國情文化，培養出苗栗學子更寬廣厚實國際世界觀，希冀學子們能持續積極學習英語，讓苗栗漸漸在國際舞台上展現風采。

苗栗縣從2014年推動優質學子公費海外進修專案，早期前往美國，近年改為澳洲，迄今累計已有220名學子受惠，盼望拓展縣內學子的國際觀，並培養出國際卓越人才；今年「澳視群英」展翅培訓計畫經初試、中英文口試等評選，共24名國高中學生入選，國中18人，高中6人，8月2日赴澳洲首都坎培拉進行21天的學習與文化交流之旅。 苗栗縣24名公費赴澳遊學的中學生13日前往澳洲首都坎培拉參訪，在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處的熱情接待下，學生與大使徐佑典、公使陳慧蓁及教育組秘書李瑋禎進行了一場深入多元的對話。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣24名公費赴澳遊學的中學生13日前往澳洲首都坎培拉參訪，在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處的熱情接待下，學生與大使徐佑典、公使陳慧蓁及教育組秘書李瑋禎進行了一場深入多元的對話。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣24名公費赴澳遊學的中學生13日前往澳洲首都坎培拉參訪，在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處的熱情接待下，學生與大使徐佑典、公使陳慧蓁及教育組秘書李瑋禎進行了一場深入多元的對話。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣24名公費赴澳遊學的中學生13日前往澳洲首都坎培拉參訪，在駐澳大利亞台北經濟文化辦事處的熱情接待下，學生與大使徐佑典、公使陳慧蓁及教育組秘書李瑋禎進行了一場深入多元的對話。圖／苗栗縣政府提供

商品推薦