影／新竹縣國中寫作班邁入第三年 培養學生多元閱讀素養

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新埔國中的學生今天到場接受頒獎表揚，學生徐瑄妤（左一）分享寫作內容，自己的夢想是成為律師，並在努力不懈、苦讀疲憊的日子中，一步步邁向夢想。記者郭政芬／攝影
新埔國中的學生今天到場接受頒獎表揚，學生徐瑄妤（左一）分享寫作內容，自己的夢想是成為律師，並在努力不懈、苦讀疲憊的日子中，一步步邁向夢想。記者郭政芬／攝影

聯合報系與新竹縣合作推動國中寫作班，迄今邁入第3年，共在12所國中開班。今年以「我的15分鐘」為題，從各校評選出5名佳作，教育局今日舉辦頒獎典禮。副局長林益州表示，竹縣長期推動閱讀教育，培養廣泛的思考，這是閱讀素養的核心目標之一。

這次共有芎林國中、中正國中、五峰國中、新埔國中等4校參與，新埔國中學生徐瑄妤分享寫作內容，自己的夢想是成為律師，並在努力不懈、苦讀疲憊的日子中，一步步邁向夢想，未來盼協助弱勢族群。她表示，這次寫作需投入大量思考，透過寫作班的老師舉例引導，讓她印象更加深刻。

副局長林益州指出，寫作對思考能力很重要，學校持續提升學生閱讀量，並引導掌握寫作切入點，推動多元課程以發揮潛能。語言學習將透過多元教學，建立寫作基本概念，並從文化、閱讀、地域、環境與社會等面向切入，培養廣泛思考，避免侷限於單一領域，這正是閱讀素養的核心。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，寫作班推動已近20年，她觀察到全國學生寫作能力仍有顯著提升空間。現今孩子花費大量時間於手機影音與遊戲，學習時間被分散，因此閱讀與寫作是教育的核心。她強調，寫作需要有系統的篇章結構與邏輯，鍛鍊思考與組織能力，更是表達能力的展現，感謝教育局一起推動，盼未來能擴大到更多學校，開啟寫作的樂趣。

「文字是有魔力的！」講師乃俊廷認為，多數學生的作品畫面鮮明、敘事完整，展現突破挫折及夢想中的社會責任感。其中，一位學生以「刺青師」為題，盼消除偏見並展現藝術之美，令他印象深刻。他勉勵學生，寫作應緊扣題目，強化對「15分鐘」的鋪陳與關鍵行動，同時訓練語言精練度，並加強感官與感受的描寫，才能呈現文章的關鍵情節。

聯合報系與新竹縣合作推動國中寫作班，迄今邁入第3年，已在12所國中開班。記者郭政芬／攝影
聯合報系與新竹縣合作推動國中寫作班，迄今邁入第3年，已在12所國中開班。記者郭政芬／攝影
五峰國中的學生參加寫作班，今天前來新竹縣政府接受教育局頒獎。記者郭政芬／攝影
五峰國中的學生參加寫作班，今天前來新竹縣政府接受教育局頒獎。記者郭政芬／攝影
中正國中的學生參加寫作班，學校推薦5名佳作，今天家長們也到場支持孩子，一起合影留念。記者郭政芬／攝影
中正國中的學生參加寫作班，學校推薦5名佳作，今天家長們也到場支持孩子，一起合影留念。記者郭政芬／攝影
芎林國中今年參加國中寫作班，透過老師們的引導和舉例，開啟寫作的樂趣。記者郭政芬／攝影
芎林國中今年參加國中寫作班，透過老師們的引導和舉例，開啟寫作的樂趣。記者郭政芬／攝影

夢想 語言 素養 新竹 升學 教育局

