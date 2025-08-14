快訊

七年級新生用AI創作班歌 新生訓練獻禮感動全班

聯合新聞網／ 台北訊
邱智久同學今年剛自小學部畢業，圖右為六年愛班導師許瑩真老師（圖/學生家長提供）
在AI技術快速發展的今天，創作已不再是專業音樂人的專利。台北市私立復興實驗高級中學七年仁班的學生邱智久，運用現代AI創作技術，親自完成了一首專屬七年仁班的歌曲——《心中有仁》，並在新生訓練前夕獻給全班同學。這首歌旋律輕快、活潑動聽，歌詞正面且勵志，短短時間就成為全班傳唱的共同記憶，凝聚了同學間的感情與榮譽感。

初入國中　用音樂連結新同學

今年六月才剛從國小畢業，直升國中部的邱智久，對新環境與新同學既期待又陌生。趁著暑假期間學習應用AI音樂創作軟體，希望開學後能用一首歌，把彼此的距離拉近，傳達「相親相愛、攜手合作、共同學習」的信念。班歌的歌詞中，不僅感謝各科老師的耐心指導，也刻畫了同學之間在課堂、操場上互相扶持、一起努力的畫面。

音樂競賽冠軍　課業與音樂並行

邱智久同學並非音樂創作新手。他在113學年度台北市音樂比賽中，以薩克斯風獨奏勇奪個人賽第一名。平日除了應付繁重的課業，也經常受邀在重要公益場合演出，週末假日更積極參加學校管樂團練習，展現出堅持與自律的精神。

邱智久同學參加113學年度音樂比賽個人組薩克斯風獨奏比賽獲得第一名成績（圖/學生家長提供）
復興實驗中學八十載傳統　孕育多元人才

臺北市私立復興實驗高級中學設有幼兒園、小學部、國中部、高中部與雙語部，是一所有優良傳統與卓越教學理念、中西文化並重的優質學校。今年三月底才在台北小巨蛋盛大舉辦八十周年校慶，一直以來校方極為重視學生在德、智、體、美、群等多方面的均衡發展，鼓勵學生在課業之外發展專長與各項才藝。因此，傑出校友廣泛活躍於各領域，涵蓋金融、商業、文化、藝術、科技等。

台北市私立復興實驗高級中學已創校八十周年（圖/校方網路公開資料）
復興管樂團具優良傳統，年年參加市賽及全國賽，皆獲得好成績。（圖/復興管樂團家長提供）
AI時代的新學習可能

AI時代的到來，為學生提供了更多元的學習方式與創作機會。邱智久的作品正是一個最佳例子，即便課業繁重，他仍能利用AI工具將靈感化為音樂，創造生活的樂趣，並與新同學分享，讓創作成為班級生活中最溫暖的亮點。

專業的音樂 AI 軟體，對國小或七年級學生沒有難度。（圖/學生家長提供）
七年仁班之歌《心中有仁》聆聽歌曲MP4檔：

七年級新生用AI創作班歌 新生訓練獻禮感動全班

