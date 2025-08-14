建中樂旗隊睽7年再創世界賽巔峰！ 勉勵學弟當「海賊王」
建中樂儀旗聯隊在今年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中拿下冠軍，是睽違7年後再次拿下殊榮，隊員們今凌晨返台，旗隊成員黃浩哲、盧昊廷、陳家睿接受訪問也表示，一路走來不斷面對困難挑戰，好不容易收穫成果，更以動漫「航海王」鼓勵學弟，向主角魯夫一樣與夥伴乘風破浪達成目標，感受到專屬於樂旗聯隊的歸屬感。
此次冠軍是繼2018年後建中再度於世界樂旗大賽拿下冠軍，參與成員直言，「此次奪冠意義與過去更加不同」，上次奪冠主辦是在台灣，這次在印尼無論是場地、團隊、壓力都比過去更來的艱辛，表演在設計上與台灣的風格差異很大，隊長黃浩哲也笑稱，在拿下預賽最高分時，反而讓他壓力更大，不敢去想最後拿到冠軍。
準備過程對於隊員來說，最大困難是大家都沒有室外表演經驗，全是從高一進入社團從頭開始學，隊員之一盧昊廷表示，自己是在上高一時從0開始學習上低音號及行進，經過一年努力之後好不容易有摸索到一些竅門，卻又轉去學指揮，但也因為一路以來不斷面對挑戰，也讓他覺得成為在樂旗隊最大收穫。
旗隊隊長陳家睿也分享，得獎當下真的很煎熬，因為前面一直有隊伍上台領獎，遲遲未聽到他們的聲音，還以為這次要「空手而歸」了，聽到冠軍那一刻腦袋還一度空白任了一下，接著才是歡呼，那一秒所有辛苦都在彈指間成為榮耀。
隊員們也分享，除了平常要晨練包含午休、放學都必須加強時間練習，高一到高二也有很多人因課業壓力太大選擇退出，走到最後的人並不多，「樂旗隊的回饋需要時間堆疊累積，來得比較慢」，但真的要重來還是會選擇加入樂旗隊。家長也透露，備賽過程許多隊員燙傷、瘀青甚至發燒，仍堅持繼續吹奏、走圖，令人心疼。
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪分發入學放榜…私立大學招生開紅盤！淡江、世新、銘傳均滿招
▪放榜了！明道中學中投會考狀元「學測後挑戰更高自己」 考上台大醫
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言