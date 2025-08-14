建中樂旗隊睽7年再創世界賽巔峰！ 勉勵學弟當「海賊王」

建中樂儀旗聯隊在今年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中拿下冠軍，是睽違7年後再次拿下殊榮，隊員們今凌晨返台，旗隊成員黃浩哲、盧昊廷、陳家睿接受訪問也表示，一路走來不斷面對困難挑戰，好不容易收穫成果，更以動漫「航海王」鼓勵學弟，向主角魯夫一樣與夥伴乘風破浪達成目標，感受到專屬於樂旗聯隊的歸屬感。

此次冠軍是繼2018年後建中再度於世界樂旗大賽拿下冠軍，參與成員直言，「此次奪冠意義與過去更加不同」，上次奪冠主辦是在台灣，這次在印尼無論是場地、團隊、壓力都比過去更來的艱辛，表演在設計上與台灣的風格差異很大，隊長黃浩哲也笑稱，在拿下預賽最高分時，反而讓他壓力更大，不敢去想最後拿到冠軍。

準備過程對於隊員來說，最大困難是大家都沒有室外表演經驗，全是從高一進入社團從頭開始學，隊員之一盧昊廷表示，自己是在上高一時從0開始學習上低音號及行進，經過一年努力之後好不容易有摸索到一些竅門，卻又轉去學指揮，但也因為一路以來不斷面對挑戰，也讓他覺得成為在樂旗隊最大收穫。

旗隊隊長陳家睿也分享，得獎當下真的很煎熬，因為前面一直有隊伍上台領獎，遲遲未聽到他們的聲音，還以為這次要「空手而歸」了，聽到冠軍那一刻腦袋還一度空白任了一下，接著才是歡呼，那一秒所有辛苦都在彈指間成為榮耀。

隊員們也分享，除了平常要晨練包含午休、放學都必須加強時間練習，高一到高二也有很多人因課業壓力太大選擇退出，走到最後的人並不多，「樂旗隊的回饋需要時間堆疊累積，來得比較慢」，但真的要重來還是會選擇加入樂旗隊。家長也透露，備賽過程許多隊員燙傷、瘀青甚至發燒，仍堅持繼續吹奏、走圖，令人心疼。 由建中等校組成的樂旗聯隊，昨在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中，展現實力的強悍，勇奪世界大賽冠軍。圖／校方提供 建中樂儀旗聯隊在今年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中拿下冠軍，是睽違7年後再次拿下殊榮，隊員們今凌晨返台，隊員以動漫「航海王」鼓勵學弟，向主角魯夫一樣與夥伴乘風破浪達成目標，感受到專屬於樂旗聯隊的歸屬感。記者洪子凱／攝影 由建中等校組成的樂旗聯隊，昨在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中，展現實力的強悍，勇奪世界大賽冠軍。圖／校方提供

商品推薦