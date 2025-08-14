寫出生活溫度 賢庵國小才女薛洣樂勇奪全國作文賽特優

金門賢庵國小學生薛洣樂參加「114年溫世仁文教基金會全國中小學作文比賽」，歷經校內初賽、縣市複賽、全國總決賽現場書寫，在全國國小高年級組995名決賽選手中脫穎而出，用文字捕捉生活溫度，以真情打動人心，榮獲全國特優獎。

賢庵國小校長黃芸芸說，薛洣樂來自新住民家庭，母親長年鼓勵她多閱讀、多思考，家庭的溫暖成為創作的重要養分；長期指導她的張雙佳、傅昭穎、張靜雯3位老師，陪伴她在寫作道路上打下扎實基礎。導師張雙佳表示，洣樂善於觀察人物，不論是同學間的互動，還是細微的表情變化，都能用文字精準描繪；私下她更是「哈利波特」系列的忠實書迷，常將奇幻靈感融入作品，「看她的文章，就是一種享受」。

據了解，薛洣樂平日喜愛閱讀與寫作，具備敏銳觀察力與真誠表達力，屢次在各類賽事中脫穎而出，去年更勇奪3大獎項，包括金門縣第5屆青少年文學獎國小散文組第一名、金門縣語文競賽國小作文組第六名、聯合盃作文比賽金門區佳作，以及前年溫世仁作文比賽國小中年級組全國佳作。

「溫世仁文教基金會全國中小學作文比賽」今年邁入第21屆，累計超過14萬人次學生參與，是全國最大規模的作文比賽，本屆共吸引958所學校、9272位學生參加，經過初賽、複賽，最終有3172位學生進級到全國決賽，能榮獲全國特優獎實屬不易。今年全國決賽國小題目「角落風景」，薛洣樂以媽媽在菜市場賣雜貨的日常真實經驗為題材，運用顧客和攤販不同的視角來欣賞菜市場的「角落風景」。

透過排比對稱修辭、文章結構完整有序，以細膩的筆觸描寫菜市場的風土民情以及溫暖的人情味，詮釋菜市場「聲音之美」、「人情之美」、「熱情之美」、「趣味之美」，文字中流露真摯的情感與獨到的觀察，修辭靈活，展現細膩筆觸與真摯情感，最終獲得評審一致肯定。

黃芸芸表示，薛洣樂是個善觀察、愛思考的孩子，憑藉他對閱讀的熱愛與對生活的敏銳觀察力，積累豐碩的寫作的素材，獲獎是一種肯定，同時也展現了賢庵國小長期深耕語文教育的成果。

薛洣樂表示，感謝學校老師的鼓勵與指導，也感謝家人的支持與關愛，讓自己熱愛寫作。她希望未來能繼續用文字記錄生活，將真善美的故事分享給更多人。 賢庵國小學生薛洣樂（中）參加「114年溫世仁文教基金會全國中小學作文比賽」，歷經校內初賽、縣市複賽、全國總決賽現場書寫，榮獲全國特優獎，為金門再添榮耀，圖為校長黃芸芸（左）與導師張雙佳一同合影慶賀。圖／校方提供

