奪世界冠軍 建中樂旗隊成員勉學弟學「海賊王」精神
今天凌晨才返抵國門，剛奪下世界冠軍的建中樂旗聯隊成員滿臉洋溢青春，滿足地分享這段旅程。旗隊隊長陳家睿鼓勵學弟以「成為海賊王」的精神，繼續與夥伴一起冒險、克服困難。
由台北市立建國中學等20所學校組成的建中樂旗聯隊，10日在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB World Championships）決賽中拿下總冠軍，繼2018年後再次獲得此殊榮。
回想這段旅程，隊長黃浩哲說，他其實一直不敢有太多期待，尤其預賽以些微差距獲得第一名後，少了往前追趕的目標，又無法推測評審口味偏好，讓他感到更大的壓力。
不過，室外指揮盧昊廷笑著表示，他很早就覺得會贏，在看完其他隊伍的表現後更有自信可以拿下冠軍。旗隊隊長陳家睿也說，教練期許他們展現與他人懸崖般的差距，所以在這個訓練標準下，拿冠軍非常合理。
嘴上說得輕鬆，聯隊卻是經過漫長且高壓的集訓備戰。有家長透露，過程中許多隊員燙傷、瘀青甚至發燒，仍堅持繼續吹奏、走圖，令人心疼。
只是對隊員而言，最大的困難並不是肉體上的磨難。盧昊廷說，他在高一時從零開始學習上低音號及行進，經過1年努力，好不容易覺得可以為團隊帶來貢獻，又被抓去從零開始練指揮，不斷面對新挑戰、克服後再次面對，這是他的難關，也是他在樂旗隊最大的收穫。
如同盧昊廷，大多樂旗隊成員在加入前沒有樂隊或旗隊經驗。陳家睿說，他是在誤打誤撞的情況下加入社團，第一個學期就覺得每週10幾個小時的訓練「太累了吧」，但因為「懶得轉社」所以默默就練到今天。不過，要是再重來，他會做一樣的選擇。
陳家睿以日本知名漫畫「海賊王」勉勵學弟，如同漫畫中的主角魯夫，在成為海賊王的過程中遭遇重重困難及挑戰，仍與夥伴一起克服、堅持繼續冒險。也因此他在得知成為世界冠軍時並沒有哭，回到台灣、意識到一切都結束時才感到惆悵。
黃浩哲表示，樂旗隊的回饋需要時間堆疊累積、來得比較慢，過程中的困難不會少，好在教練們非常有引導經驗，讓團隊能夠平穩且持續地在挑戰中進步，所以他會鼓勵學弟「來嘗試吧，親自去努力，才能知道自己可以學到什麼」。
