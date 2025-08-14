快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

聲音與農耕文化激發孩子創意 桃園館校合作展多元面貌

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫。圖／桃園兒美館提供
桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫。圖／桃園兒美館提供

桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，邀請藝術團隊與學校教師共同分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫，展現藝術教育與地方文化融合的多元成果。

桃園市兒童美術館為桃園市立美術館目前營運分館之一，自去年4月開館以來，積極響應新課綱「跨域多元學習」理念，推出多項融合在地特色館校合作計畫，去年首屆辦理，推出「館校合作計畫：聲音系列」，攜手聲景藝術家鄭琬蒨與藝術人文教師共同設計課程青埔國小放送中，課程引導學童透過聆聽家中、戶外甚至即將消失的聲音，發揮想像描繪聲音的形狀，並透過設計青埔小偵探學習單，以聲景同心圓的方式，引領孩子們認識兒美館、了解青埔，進而建立對地方的認同感。

延續「聲音系列」課程，今年更進一步延伸至桃美館營運的另一場館—橫山書法藝術館周邊，規畫聲音圖像譜課程。課程記錄書藝家從磨墨到書寫的創作聲響，結合書法與聲音美學，引導學生創作「聲音圖像」與「圖像譜演奏」，並發展為青園國小的校本在地閱讀課程，讓孩子們從聽覺出發，感受書法藝術的現代語彙。

除了聲音主題，兒美館更結合青埔地區的農耕文化，與藝術團隊江湖開放工作室合作，規劃青埔小植人課程，透過觀察植物圖形、認識自然素材與生長週期，讓學生親手在校園培育一盆稻子，並結合空間探索活動，以身體感知空間與地景，深入了解青埔的文史風貌。

27日將舉辦「館校合作成果分享會」，邀請合作團隊江湖開放工作室、聲景藝術家鄭琬蒨，以及青埔國小、青園國小的師長們，於桃園市兒童美術館國際演講廳，與藝術教育界及社會大眾共同分享館校合作計畫歷程與成果。

桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫。圖／桃園兒美館提供
桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫。圖／桃園兒美館提供
桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫。圖／桃園兒美館提供
桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫。圖／桃園兒美館提供

青埔 桃園 美術館

延伸閱讀

楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

桃園副市長蘇俊賓力促中央修法 打擊改裝車噪音

不滿滷味攤闆娘態度差 桃園醉漢抄鐵鎚尋仇敲後腦判3年

影／驚險一瞬間！桃園新屋大樓窗戶遭吹落 差1秒砸中騎士

相關新聞

聲音與農耕文化激發孩子創意 桃園館校合作展多元面貌

桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，邀請藝術團隊與學校教師共同分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題...

台中3年換15萬套可調式課桌椅 首波配發

台中市國中小約有22萬名學生，據統計有6成7仍使用無法依體型調整的固定式課桌椅，且約半數逾使用年限。為改善學習環境，市府...

「親家」注音怎麼拼？醫貼教育部正確讀音 網困惑：ㄣ去哪了

不少家長在陪孩子讀書時，發現有些字的讀音竟和自已以前學的不一樣，小兒科醫師陳木榮在臉書分享「親家」的正確注音，讓許多網友感到相當驚訝...

暑期獲多項國際比賽大獎...這校願投入更多資源 讓學生站上國際舞台

葳格國際學校小學部學生暑假在日本舉行的IEYI國際青少年發明展、香港優數盃國際邀請賽與新加坡舉行的 IMC國際數學競賽中...

琴聲撫慰十多年不輟 高中生癌症醫院彈鋼琴、敲鐵琴當志工

第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主日前揭曉，基隆有4位學生在全國2000多名參與者中脫穎而出，榮獲僅120名額的「奉獻...

中市中小學桌椅汰換 首批4.8萬套可調式課桌椅今起到貨

台中市半數國中小學生課桌椅逾使用年限，市長盧秀燕去年宣布投入4.5億元，分3年汰換全市國中小學15萬餘套老舊課桌椅。台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。