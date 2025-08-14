聲音與農耕文化激發孩子創意 桃園館校合作展多元面貌

桃園市立美術館將於27日舉辦「館校合作成果分享會」，邀請藝術團隊與學校教師共同分享「青埔小偵探」與「青埔小植人」2項主題學習計畫，展現藝術教育與地方文化融合的多元成果。

桃園市兒童美術館為桃園市立美術館目前營運分館之一，自去年4月開館以來，積極響應新課綱「跨域多元學習」理念，推出多項融合在地特色館校合作計畫，去年首屆辦理，推出「館校合作計畫：聲音系列」，攜手聲景藝術家鄭琬蒨與藝術人文教師共同設計課程青埔國小放送中，課程引導學童透過聆聽家中、戶外甚至即將消失的聲音，發揮想像描繪聲音的形狀，並透過設計青埔小偵探學習單，以聲景同心圓的方式，引領孩子們認識兒美館、了解青埔，進而建立對地方的認同感。

延續「聲音系列」課程，今年更進一步延伸至桃美館營運的另一場館—橫山書法藝術館周邊，規畫聲音圖像譜課程。課程記錄書藝家從磨墨到書寫的創作聲響，結合書法與聲音美學，引導學生創作「聲音圖像」與「圖像譜演奏」，並發展為青園國小的校本在地閱讀課程，讓孩子們從聽覺出發，感受書法藝術的現代語彙。

除了聲音主題，兒美館更結合青埔地區的農耕文化，與藝術團隊江湖開放工作室合作，規劃青埔小植人課程，透過觀察植物圖形、認識自然素材與生長週期，讓學生親手在校園培育一盆稻子，並結合空間探索活動，以身體感知空間與地景，深入了解青埔的文史風貌。

27日將舉辦「館校合作成果分享會」，邀請合作團隊江湖開放工作室、聲景藝術家鄭琬蒨，以及青埔國小、青園國小的師長們，於桃園市兒童美術館國際演講廳，與藝術教育界及社會大眾共同分享館校合作計畫歷程與成果。

