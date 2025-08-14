快訊

台中3年換15萬套可調式課桌椅 首波配發

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市首批可調式課桌椅共4萬8910套，昨起陸續配送，學生昨測試表示，久坐比較不會腰痠。記者余采瀅／攝影
台中市國中小約有22萬名學生，據統計有6成7仍使用無法依體型調整的固定式課桌椅，且約半數逾使用年限。為改善學習環境，市府投入4億5141萬元，3年內將汰換全市15萬417套老舊課桌椅。學生昨測試表示，久坐比較不會腰痠。

中市府去年抽樣調查發現，推估近7成學生仍使用固定式課桌椅，而學生與家長偏好可調式；市長盧秀燕宣布市府將分3年共投入4.5億元，全面汰換全市國中小學，約15萬餘套老舊課桌椅。

不過，採購過程中遇到得標廠商提供的樣品不符招標規定，教育局依「政府採購法」今年3月11日公告撤銷決標。教育局長蔣偉民表示，將持續把關品質、不打折，加速採購程序，昨天首批交貨到學校。

首批可調式課桌椅共4萬8910套昨起陸續配送，優先提供國中三年級與國小高年級使用，預計12月底前完成汰換。第二、三期共10萬1561套，明年度分批到位。

蔣偉民昨到南區四育國中，視察課桌椅到貨與配置情形，他表示，學生每天約有三分之一時間在校學習，若課桌椅不合身型或老舊，不僅影響坐姿與視力，也容易造成肌肉與脊椎負擔。

蔣偉民指出，新課桌椅具備多項貼近學生需求的人體工學設計，包括手搖桿高度調整功能，讓學生可依身高與坐姿自行設定最佳高度；桌面採木質消光材質，減少光線反射對眼睛的刺激；椅背與座面則著重脊椎支撐與穩定坐姿，引導正確書寫姿勢；桌下橫桿位置經過調整，使腿部活動空間更充裕，減少長時間上課的疲勞感。

國中生現場測試調整，學生表示，傳統課桌椅桌面粗糙、角度不佳，長時間書寫易手痠背痛；新桌椅表面平滑舒適，坐姿與腿部伸展明顯改善，「上課久坐也比較不會腰痠」教育局同步製作教學影片，教導師生正確使用可調式課桌椅及維持正確坐姿，避免因錯誤調整造成反效果。

蔣偉民強調，硬體升級，讓教育環境全面進化，市府會持續用行動支持教育，與學校攜手打造健康、現代化的校園。

