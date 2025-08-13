「親家」注音怎麼拼？醫貼教育部正確讀音 網困惑：ㄣ去哪了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師陳木榮在臉書分享「親家」的正確注音，讓許多網友感到相當驚訝。示意圖／ingimage
不少家長在陪孩子讀書時，發現有些字的讀音竟和自已以前學的不一樣，小兒科醫師陳木榮在臉書分享「親家」的正確注音，讓許多網友感到相當驚訝。

陳木榮醫師在臉書詢問「『親家』的注音是什麼？」，並貼出「親家」一詞的讀音，從圖片中可以看到讀音為「ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ」或「ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ˙」，陳木榮表示這幾年陪著孩子讀書，「反而更正自己很多國字的注音唸法」，他認為教學心得就是先不要急著跟孩子說「你錯了」，因為時常在查完字典之後就要跟孩子說「原來是爸爸錯了！」

「親家」的讀音為「ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ」或「ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ˙」。圖／取自教育部辭典簡編本
貼文一出立刻引發網友討論，「為什麼ㄣ變成ㄥ了...」、「ㄣ去哪了」、「我還是無法接受高麗ㄌㄧˊ菜」、「還有蛤蜊ㄍㄜˊㄌㄧˊ」、「突然會懷疑自己小學到底學了什麼？怎麼跟現在的都不一樣」、「最近幫姪子複習筆順和部首，我也常常說：對不起！姑姑錯了！」、「還有『咖哩飯』的正確讀音為 ㄎㄚㄌㄧˇ ㄈㄢˋ」、「還有牛仔（ㄗˇ）褲」、「孩子會說：我們老師就是這樣教的啊，然後翻開課本或上網找答案的時候我就會傻眼」、「其實念ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ是從我在讀書時就是這樣了，所以應該幾十年了」。

事實上，根據用於小學、國中、高中（職）的學習或教學的教育部辭典簡編本，「親家」的注音是「ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ」或是「ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ˙」，而收錄古今用語的教育部重編國語辭典修訂本，「親家」的注音則只有「ㄑㄧㄥˋㄐㄧㄚ˙」。

醫師 課本 教育部

