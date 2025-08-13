暑期獲多項國際比賽大獎...這校願投入更多資源 讓學生站上國際舞台
葳格國際學校小學部學生暑假在日本舉行的IEYI國際青少年發明展、香港優數盃國際邀請賽與新加坡舉行的 IMC國際數學競賽中，分別奪下金、銀、銅等多項榮譽。校方今天說，這除了是學生努力的成果，也代表對學校的肯定，未來會持續投入更多資源，讓學生登上國際舞台。
校方說，資訊校隊學生林承澔以「智能旋轉晾衣架」參加IEYI國際青少年發明展日本總決賽，憑著精準的技術展示與流暢的國際簡報，獲得評審高度讚賞並勇奪銀牌。不僅作品已取得多國專利，其創意還展現了跨領域整合與實用價值。
另在第21屆IMC國際數學競賽中，學生李孟樵、林禹丞、簡廷恩與陳翰陞則分獲金、銀和銅牌。校方說，這項國際數學賽事涵蓋數論、幾何與邏輯推理，競爭激烈。4位得獎學生都長期投入進階數學課程與密集訓練，最終贏得評審肯定。
此外，在2025香港優數盃國際邀請賽中，除了學生陳惠能獲得最高榮譽狀元獎，還有何宸瑄與林楷晉獲特等獎，徐瑞晨獲一等獎，以及郭瑀菲獲二等獎，同樣為校增光。
葳格國際學校說，此次能在國際上獲獎，不僅是學生努力獲得肯定，也是對學校在開拓學生國際視野與跨域能力上的肯定，未來將持續投入資源，培育更多優秀學子登上國際舞台。
【文教熱話題】
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪台師大女足抽血案8件不符人體研究法 將加重裁罰
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言