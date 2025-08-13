暑期獲多項國際比賽大獎...這校願投入更多資源 讓學生站上國際舞台

葳格國際學校小學部學生暑假在日本舉行的IEYI國際青少年發明展、香港優數盃國際邀請賽與新加坡舉行的 IMC國際數學競賽中，分別奪下金、銀、銅等多項榮譽。校方今天說，這除了是學生努力的成果，也代表對學校的肯定，未來會持續投入更多資源，讓學生登上國際舞台。

校方說，資訊校隊學生林承澔以「智能旋轉晾衣架」參加IEYI國際青少年發明展日本總決賽，憑著精準的技術展示與流暢的國際簡報，獲得評審高度讚賞並勇奪銀牌。不僅作品已取得多國專利，其創意還展現了跨領域整合與實用價值。

另在第21屆IMC國際數學競賽中，學生李孟樵、林禹丞、簡廷恩與陳翰陞則分獲金、銀和銅牌。校方說，這項國際數學賽事涵蓋數論、幾何與邏輯推理，競爭激烈。4位得獎學生都長期投入進階數學課程與密集訓練，最終贏得評審肯定。

此外，在2025香港優數盃國際邀請賽中，除了學生陳惠能獲得最高榮譽狀元獎，還有何宸瑄與林楷晉獲特等獎，徐瑞晨獲一等獎，以及郭瑀菲獲二等獎，同樣為校增光。

葳格國際學校說，此次能在國際上獲獎，不僅是學生努力獲得肯定，也是對學校在開拓學生國際視野與跨域能力上的肯定，未來將持續投入資源，培育更多優秀學子登上國際舞台。 葳格國際學校小學部學生暑假在日本舉行的IEYI國際青少年發明展獲得佳績。圖／葳格國際學校提供

