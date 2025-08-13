快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

琴聲撫慰十多年不輟 高中生癌症醫院彈鋼琴、敲鐵琴當志工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主日前揭曉，基隆有4位學生在全國2000多名參與者中脫穎而出，榮獲僅120名額的「奉獻獎」。
第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主日前揭曉，基隆有4位學生在全國2000多名參與者中脫穎而出，榮獲僅120名額的「奉獻獎」。

第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主日前揭曉，基隆有4位學生在全國2000多名參與者中脫穎而出，榮獲僅120名額的「奉獻獎」，副市長邱佩琳今表揚得獎學生。其中二信高中應屆畢業生蔡福洋自幼隨母親於癌症醫院當志工，以鋼琴、鐵琴聲撫慰病患，十多年來沒有間斷，也點燃「利他助人」的熱情。

「台新青少年志工菁英獎」由台新青少年基金會舉辦，是全國首創專屬國高中生的志願服務公益獎項，已累計鼓勵超過8萬名青少年參與。第25屆以「為愛，舞所不能」為主題，期望年輕人以行動跨越冷漠、突破不可能，將服務精神從校園延伸到社會各個角落。

基隆市獲獎者除蔡福洋，還有光隆家商幼保科林宥嫺、丁慧珍、賴冠妃，3人長期投入公益活動，從環保實作、發票募集，到結合自身專業投入兒童戲劇演出，持續在生活中發揮影響力。

蔡福洋自國小就隨母親於癌症醫院以琴聲撫慰病患，他會在大廳彈鋼琴，並到病房以打擊樂器鐵琴敲出動人樂曲，常有公益表演，他說，「看到很多癌症病人總希望可以為他們做些事」。他還曾接待馬來西亞學生參訪台灣，參與教育交流會議，加入校園安全與交通服務隊、馬拉松接力賽事志工等。

林宥嫺從幼時觀察鄰長阿嬤穿梭在街坊鄰里間的善行啟蒙，到長期擔任校內志工、投入兒童戲劇創作、物資發放與寒冬送暖活動；丁慧珍從小因家庭經濟因素接受幫助，立志將愛心傳遞下去；賴冠妃極投入志工行動，跨足街友、長者、孩童及環境議題，與同學發起寒冬送暖，親手編織圍巾送給獨居長者。

邱佩琳表示，看見年輕學子在課業之外仍積極投入社會服務，令人深受感動；他們用時間與行動溫暖他人，展現出青年的責任感與同理心，也讓社會看見新世代的力量。

台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，今年最年輕的參賽者僅13歲，顯示志願服務精神已向下扎根。期望透過這項平台啟發更多青年，用熱情與行動實踐服務，攜手為台灣社會帶來正向改變，讓愛持續發光。

二信高中應屆畢業生蔡福洋（右）自幼隨母親於癌症醫院當志工，以鋼琴、鐵琴聲撫慰病患，副市長邱佩琳（左）表揚。
二信高中應屆畢業生蔡福洋（右）自幼隨母親於癌症醫院當志工，以鋼琴、鐵琴聲撫慰病患，副市長邱佩琳（左）表揚。
二信高中應屆畢業生蔡福洋（中）自幼隨母親於癌症醫院當志工，以鋼琴、鐵琴聲撫慰病患，副市長邱佩琳表揚。
二信高中應屆畢業生蔡福洋（中）自幼隨母親於癌症醫院當志工，以鋼琴、鐵琴聲撫慰病患，副市長邱佩琳表揚。

公益活動 馬來西亞

延伸閱讀

美A級公司債 買點浮現

高齡健康產業博覽會／台新新光金拚創新

亞洲最佳企業雇主獎／台新新光金雙獎到手

TPBL／曾與SGA合作 台新戰神延攬瓊斯擔任技術教練

相關新聞

中市中小學桌椅汰換 首批4.8萬套可調式課桌椅今起到貨

台中市半數國中小學生課桌椅逾使用年限，市長盧秀燕去年宣布投入4.5億元，分3年汰換全市國中小學15萬餘套老舊課桌椅。台中...

竹市光華國中師生花14天完成山海騎航 挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼

新竹市光華國中34名法拉第少年「山海騎航」，今年暑假除挑戰單車騎花東縱谷，更展現海洋之子壯遊勇氣，從台南出發揚帆出航到高...

用AI探索校園議題 雲林正心中學營隊掌握趨勢

雲林正心中學舉辦為期一周的「AI賦能核心素養探索營」，邀請聯合報寫作教室講師帶國二學生用AI探究「飲食、3C使用、友善環...

菜肉齊漲 營養午餐供應不敷成本 團膳業者嘆:這個開學實在太難撐

南部遭受水患，導致市場菜價居高不下，豬肉貨源短缺造成豬價上揚，每公斤雞肉也比兩個月前漲20元。菜肉齊漲，宜蘭團膳業者為了...

新北淡水淡海國小新校長接任 盼跨域整合多元學習

新北市淡海國小是目前淡水區內最新的國民小學，從去年創校啟用1年多以來，在創校校長林九牧歷經7年籌備打造全新海洋小學，而在林九牧校長8月份退休之後，接替重擔任務的蘇穎群校長，將繼續帶著全校師生一起學習成長，日前也舉辦了淡海國小校長履新茶會，透過音樂精彩表演及現場多位貴賓一起祝福。

暑假科展訓練營 新北汐止青山國中小學子探索科學趣

漫長的暑假不無聊，汐止區青山國中小舉辦為期五天的科展訓練營，10幾位的學生分成四組，將許多生活中的疑問，用科學的方式來證明找答案，像是太陽能板會不會影響漁池的水質生態，以及大提琴上的弦，粗細刻度不同，拉出來的聲音有什麼變化等等，透過不斷探索，讓科學更有趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。