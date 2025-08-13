琴聲撫慰十多年不輟 高中生癌症醫院彈鋼琴、敲鐵琴當志工

第25屆「台新青少年志工菁英獎」得主日前揭曉，基隆有4位學生在全國2000多名參與者中脫穎而出，榮獲僅120名額的「奉獻獎」，副市長邱佩琳今表揚得獎學生。其中二信高中應屆畢業生蔡福洋自幼隨母親於癌症醫院當志工，以鋼琴、鐵琴聲撫慰病患，十多年來沒有間斷，也點燃「利他助人」的熱情。

「台新青少年志工菁英獎」由台新青少年基金會舉辦，是全國首創專屬國高中生的志願服務公益獎項，已累計鼓勵超過8萬名青少年參與。第25屆以「為愛，舞所不能」為主題，期望年輕人以行動跨越冷漠、突破不可能，將服務精神從校園延伸到社會各個角落。

基隆市獲獎者除蔡福洋，還有光隆家商幼保科林宥嫺、丁慧珍、賴冠妃，3人長期投入公益活動，從環保實作、發票募集，到結合自身專業投入兒童戲劇演出，持續在生活中發揮影響力。

蔡福洋自國小就隨母親於癌症醫院以琴聲撫慰病患，他會在大廳彈鋼琴，並到病房以打擊樂器鐵琴敲出動人樂曲，常有公益表演，他說，「看到很多癌症病人總希望可以為他們做些事」。他還曾接待馬來西亞學生參訪台灣，參與教育交流會議，加入校園安全與交通服務隊、馬拉松接力賽事志工等。

林宥嫺從幼時觀察鄰長阿嬤穿梭在街坊鄰里間的善行啟蒙，到長期擔任校內志工、投入兒童戲劇創作、物資發放與寒冬送暖活動；丁慧珍從小因家庭經濟因素接受幫助，立志將愛心傳遞下去；賴冠妃極投入志工行動，跨足街友、長者、孩童及環境議題，與同學發起寒冬送暖，親手編織圍巾送給獨居長者。

邱佩琳表示，看見年輕學子在課業之外仍積極投入社會服務，令人深受感動；他們用時間與行動溫暖他人，展現出青年的責任感與同理心，也讓社會看見新世代的力量。

台新青少年基金會董事長蔡清祥表示，今年最年輕的參賽者僅13歲，顯示志願服務精神已向下扎根。期望透過這項平台啟發更多青年，用熱情與行動實踐服務，攜手為台灣社會帶來正向改變，讓愛持續發光。

