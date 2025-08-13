快訊

中市中小學桌椅汰換 首批4.8萬套可調式課桌椅今起到貨

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市教育局長蔣偉民今到四育國中視察課桌椅到貨與配置情形。圖／台中市教育局提供
台中市半數國中小學生課桌椅逾使用年限，市長盧秀燕去年宣布投入4.5億元，分3年汰換全市國中小學15萬餘套老舊課桌椅。台中市教育局表示，首批可調式課桌椅今起陸續交貨，將汰換4.8萬套，優先給國小高年級、國中三年級使用，預計年底前汰換完成。

台中市有314所國中小、22萬多名學生，根據市府統計，中市目前約有6成7的國中小學生，仍使用無法配合體型調整的固定式課桌椅，其中約5成已老舊逾使用年限。市長盧秀燕去年7月宣布，推出「陪你長大，全面汰換學校課桌椅」計畫，投入4億5141萬元，分3年全面汰換國中小學校15萬417套固定課桌椅。

教育局長蔣偉民表示，學生每天就有三分之一的時間在學校學習，學生因課桌椅老舊或不合身型，影響學習和坐姿、視力。教育局去年抽樣調查，發現高達7成學生、家長選擇使用可調式課桌椅，首批4萬8910套可調式課桌椅今起陸續交貨，先提供國中三年級與國小高年級學生使用，預計今年12月底前分送各校完成；第二、三期共10萬1561套，預計明年陸續到位。

蔣偉民今到四育國中視察課桌椅到貨與配置情形，蔣現場與學生操作課桌椅調整功能。他說，這次採購的課桌椅具備多項貼近學生需求的人體工學設計，包括學生可自行透過手搖桿調整桌椅高度，桌面採用木質消光材質，減少光線反射對眼睛造成不適；椅背與座面則強調脊椎支撐與穩定坐姿，引導學生保持正確的書寫姿勢；而桌下橫桿位置的設計，也讓學生腿部活動更為舒適，提升長時間上課的專注度。

一名國中學生說，過去傳統課桌椅桌面不好寫字，也經常坐到腰酸背痛，新的課桌椅桌面滑順，不僅可以坐得比較舒服，腿部伸展也能更為舒適。

教育局同步製作教學影片，教導師生正確使用可調式課桌椅，落實正確坐姿觀念，使新設備發揮最大效益。

台中市長盧秀燕去年7月宣布，推出「陪你長大，全面汰換學校課桌椅」計畫，首批可調式課桌椅今起陸續交貨，將汰換4.8萬套，優先給國小高年級、國中三年級使用。圖／台中市教育局提供
小學生 教育局 台中市

