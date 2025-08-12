用AI探索校園議題 雲林正心中學營隊掌握趨勢
雲林正心中學舉辦為期一周的「AI賦能核心素養探索營」，邀請聯合報寫作教室講師帶國二學生用AI探究「飲食、3C使用、友善環境」等校園議題，並創作主題曲，讓AI成為思考與創作的夥伴。
正心中學每年暑假都與聯合報合作舉辦營隊，今年首次以AI為主題，透過實際操作，讓學生逐步掌握AI應用的節奏。如何判別網路搜尋到的海量資訊、整理並分類，是現代學習的關鍵能力，營隊第一天課程就先教如何跨領域閱讀文本，以及常見心智圖、魚骨圖、康乃爾筆記法。美二乙廖美甯平時會使用康乃爾筆記法，他認為，未來可針對各科內容挑選適合的筆記法。音二乙陳品妍也說，筆記課真的很棒，開學後可以多嘗試不同的筆記功效。
接著，各班探究校園議題內容並提出解決方法，有人提出「防止青少年跟風拍惡搞影片」的方法，也有人建議「正確的手機管制方式」。初二身班紀宛町說，在辯論「老師與學生的關係應該是朋友還是上下屬？」時，他自信的選擇「上下屬關係」，原以為可以洋洋灑灑的寫出許多理由，沒想到竟然詞窮，只好拜託AI幫忙想內容論點。
營隊最後，各組要製作簡報，還得寫歌詞，利用SUNO創作主題曲，美二甲張晴涵請認為，雖然請AI做事很方便，但它只是提供意見、方向，重點是要加入自己的想法，看著AI製作出來的歌曲，「真的好神奇啊」！
音二乙班蘇修鋐回憶，過去用AI作曲速度慢、音質差，如今幾分鐘就能生成一首完整曲子，「只是曲風還不夠多元，如果能再自由一點就更好。」同班的陳品妍、蔡宗璿則注意到，即使AI能飛快完成音樂與歌詞，卻缺乏細膩情感，他們都認為，AI或許能取代部分工作，但真正能打動人心的作品，還是需要人來完成。
