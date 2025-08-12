菜肉齊漲 營養午餐供應不敷成本 團膳業者嘆:這個開學實在太難撐

南部遭受水患，導致市場菜價居高不下，豬肉貨源短缺造成豬價上揚，每公斤雞肉也比兩個月前漲20元。菜肉齊漲，宜蘭團膳業者為了即將開學的學校營養午餐傷透腦筋，業者表示，價格合約是固定的，為符合供餐規定，品質不能縮水，肯定要虧錢吸收成本。

南台灣颱風及連續豪雨，中南部產地淹水導致農產品受損，很多原本應該是盛產期的蔬菜、瓜果不是損毀，就是根本採收不了，台北農產公司常見葉菜類的每公斤拍賣價， 高檔行情百元左右，露天類水果產量跟品質也都受到影響。

關心營養午餐民眾最近在臉書社群貼文「開學進入倒數，營養師每天盯著食材行情表，供餐單位抓著計算機算成本，這餐到底要怎麼做才撐得下去？」

以宜蘭供應市場為例，除了面對全國性蔬菜價格上漲，由於受到南部很多飼養豬泡水慘死，宜蘭調不到豬可以拍賣，肉攤這周休市4天，量少價揚，豬肉比以前貴。團膳業者最近收到肉類報價，豬肉及雞肉都比2個月前的每公斤價格上漲約20元。

學校午餐的供應經過招標，價格一旦決標就固定下來，即使遇到天災、物價飆漲，供應商只能硬撐，不能漲價。

業者說，宜蘭縣府編列每餐45元，加上中央補助10元，規定供應三菜一湯，青菜不能完全採用根莖類，固定要有葉菜比例，即便使用冷凍蔬菜也不能用太多，每周要有二次水果，最近食材漲到這麼貴，一餐55元不敷成本，「這個開學實在太難撐」。

慶豐團膳業者說，部分幼兒園暑假照常上課供餐，他們為了讓小朋友吃好一點，符合新鮮營養，買了每斤50幾元絲瓜下去煮麵線，再加上其他的菜，一餐吃下來業者就虧錢了，因招標合約1整年，只能截長補短。

依規定，開學前45天設計開菜單，送交學校營養師審查。面對9月1日開學，業者擔心太貴的菜，買不下手；便宜的菜，調不到足夠數量，至今還開不出菜單，建請縣政府考量成本，研議調高營養午餐價格。縣府教育處表示，針對成本問題，內部會再討論看看明年能否調整價格。 宜蘭營養午餐每餐55元，三菜一湯，由於近來菜肉價格都貴，造成團膳業者為了即將開學的學校營養午餐傷透腦筋，大嘆不敷成本，「這個開學實在太難撐」。本報資料照

商品推薦