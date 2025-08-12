南投縣府4度審退教師涉體罰解聘案 監委自動調查

監委葉大華今天表示，據訴，南投縣某國中資深教師遭指涉長期體罰學生，並涉性平事件，由教評會決議解聘及1年內不得聘任。但南投縣政府教育處卻4度審退，疑有刁難，為了解實情，已申請自動調查。

人本教育基金會調查指出，過去至少2年期間，這名教師的班級中，約有6成學生從國一到國二持續遭體罰，這名教師會用鐵棒、木棒、藤條、硬塑膠管、愛的小手尾部打學生手部，還曾在全班學生面前連續鞭打學生至跪地求饒也未停手；另還有伏地挺身、開合跳、起立蹲下、跑操場等。

葉大華今天透過新聞稿表示，據訴，113年間南投縣某國中資深教師遭指涉長期體罰學生，並涉性平事件，經校方調查屬實，由教評會決議解聘及1年內不得聘任教師處分。但此決議送請南投縣政府教育處審議時，教育處以教評會組成有程序適法性疑慮為由，4度審退，疑有刁難。

葉大華說明，究竟這名資深教師所涉長期體罰學生行為，至今仍未能依法解聘，校方對本案調查及解聘處分，是否於法有據。另南投縣政府教育處歷次審退理由為何，是否依法有據；相關人員是否有包庇行為人教師或曲解法令情事等，事涉校園安全及學生權益，有深入了解必要，已申請自動調查。

