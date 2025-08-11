嘉縣新港國小退休校長嚴玉真 深耕偏鄉教育獲教育奉獻獎

嘉義縣新港國小退休校長嚴玉真榮獲教育奉獻獎殊榮，縣府教育處長李美華到府貼榜祝賀；嚴玉真以其長年深耕偏鄉教育、持續推動社會公益與環境永續教育的卓越貢獻，獲此殊榮，實至名歸。

李美華表示，校長嚴玉真不僅在職期間全心奉獻，退休後更持續投入教育與公益，始終站在孩子與社會最需要的地方，這份精神，正是嘉義縣最寶貴的教育資產。

嚴玉真服務教育界長達32年，歷任教師、主任及國小校長，退休後仍持續以教育志業為念，設立「嘉義縣大埔國中小－嚴添先生獎學金」，獎勵偏鄉優秀學子長達16年，實際減輕弱勢家庭教育負擔，翻轉孩子的人生機會。

除捐資興學外，嚴玉真也是慈濟基金會48年資深志工，長期投入教育關懷與防災環保推廣，新冠疫情期間，積極募集防疫物資支援校園，並運用行動教育車與環保展覽深入校園，將永續理念深植師生與社區。

嚴玉真擔任新港國小林昭元教育基金會董事、嘉義縣同鄉會新港聯誼會榮譽顧問，協助媒合企業資源與鄉親回饋母校。

嚴玉真說，「教育工作者的責任，不會因退休而停止，這份榮耀屬於曾經引導我、協助我、陪伴我走過教育路的人們」。

嚴玉真感恩能透過慈濟與縣府資源，持續走入校園，為孩子們播下希望的種子，也將這份榮耀獻給所有退而不休、仍堅守教育理想的夥伴們，願行動持續照亮更多學子的未來。 嚴玉真其長年深耕偏鄉教育、持續推動社會公益與環境永續教育的卓越貢獻，獲教育奉獻獎殊榮，實至名歸。圖／嘉義縣政府提供

