嘉縣新港國小退休校長嚴玉真 深耕偏鄉教育獲教育奉獻獎
嘉義縣新港國小退休校長嚴玉真榮獲教育奉獻獎殊榮，縣府教育處長李美華到府貼榜祝賀；嚴玉真以其長年深耕偏鄉教育、持續推動社會公益與環境永續教育的卓越貢獻，獲此殊榮，實至名歸。
李美華表示，校長嚴玉真不僅在職期間全心奉獻，退休後更持續投入教育與公益，始終站在孩子與社會最需要的地方，這份精神，正是嘉義縣最寶貴的教育資產。
嚴玉真服務教育界長達32年，歷任教師、主任及國小校長，退休後仍持續以教育志業為念，設立「嘉義縣大埔國中小－嚴添先生獎學金」，獎勵偏鄉優秀學子長達16年，實際減輕弱勢家庭教育負擔，翻轉孩子的人生機會。
除捐資興學外，嚴玉真也是慈濟基金會48年資深志工，長期投入教育關懷與防災環保推廣，新冠疫情期間，積極募集防疫物資支援校園，並運用行動教育車與環保展覽深入校園，將永續理念深植師生與社區。
嚴玉真擔任新港國小林昭元教育基金會董事、嘉義縣同鄉會新港聯誼會榮譽顧問，協助媒合企業資源與鄉親回饋母校。
嚴玉真說，「教育工作者的責任，不會因退休而停止，這份榮耀屬於曾經引導我、協助我、陪伴我走過教育路的人們」。
嚴玉真感恩能透過慈濟與縣府資源，持續走入校園，為孩子們播下希望的種子，也將這份榮耀獻給所有退而不休、仍堅守教育理想的夥伴們，願行動持續照亮更多學子的未來。
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪會同移民署闖台大抓非法移工 移民署、北市重建處道歉
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
▪A4紙當最後筆記 進考場設「最後三分鐘」考試小白一次就考上公職狀元
▪新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言