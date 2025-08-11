暑假科展訓練營 新北汐止青山國中小學子探索科學趣

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
暑假科展訓練營，讓孩子在暑假期間繼續探究科學，發現科學之美。 圖／觀天下有線電視提供
暑假科展訓練營，讓孩子在暑假期間繼續探究科學，發現科學之美。 圖／觀天下有線電視提供

漫長的暑假不無聊，汐止區青山國中小舉辦為期五天的科展訓練營，10幾位的學生分成四組，將許多生活中的疑問，用科學的方式來證明找答案，像是太陽能板會不會影響漁池的水質生態，以及大提琴上的弦，粗細刻度不同，拉出來的聲音有什麼變化等等，透過不斷探索，讓科學更有趣。

在教室裡，學生們分為四組，和組員們分頭討論、研究，主題出來後，開始執行，青山國中小這幾年的科展成績亮眼，不但拿到新北市科展特優，更代表參加全國科展比賽中，拿到第九名，所以今年暑假的科展訓練營，就特地請剛畢業的學長回到學校，從旁幫忙學弟妹。

得獎的是跟老年人有關的主題，學生們考量到老年化社會，為了貼近長輩需求，設計了移動式多功能非接觸救星，以人臉追蹤守護長者，輔助的道具，可以架在輪椅、或床上，如果一有狀況透過APP可以馬上通報家人。

青山國中小學生說，這次很開心能夠參加科展營，學到很多東西，可以動手做，這次和組員的科展主題做的是救生筏，主要是因為看到許多消防員救人時，會因為重心不穩翻船，導致為了救人反而自己受傷甚至殉職，所以設計的救生筏改變了重心，在船上挖了一個洞，讓救生員可以下去，改變它的重心，讓船不易翻覆，還有加裝無人機，可以快速尋找溺水者的位置，就可以快速前進找到人，所以也加了引擎的加速器。

青山國中小校長陳衍鈴表示，科學是立國根本，培養孩子邏輯力和思辨力尤為重要。青山國中小五育並重均衡發展，今年不僅升學表現亮眼，也在新北市科展榮獲生科項目特優，進入全國科展榮獲團隊合作獎。為延續孩子學習動能，規劃暑假辦理科展訓練。感謝精信精密工業黃董事長大力贊助活動經費，讓孩子在暑假期間繼續探究科學，發現科學之美。

