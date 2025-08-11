新北淡水淡海國小新校長接任 盼跨域整合多元學習

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡海國小新任校長蘇穎群期盼透過多元整合各項資源，充實學校軟體，讓學生學習更加豐富精彩。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海國小新任校長蘇穎群期盼透過多元整合各項資源，充實學校軟體，讓學生學習更加豐富精彩。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡海國小是目前淡水區內最新的國民小學，從去年創校啟用1年多以來，在創校校長林九牧歷經7年籌備打造全新海洋小學，而在林九牧校長8月份退休之後，接替重擔任務的蘇穎群校長，將繼續帶著全校師生一起學習成長，日前也舉辦了淡海國小校長履新茶會，透過音樂精彩表演及現場多位貴賓一起祝福。

淡海國小校長蘇穎群過去在文化國小擔任多年校長，他表示，淡海國小在林九牧創校建設下，帶來非常好的硬體設備，而他來接任，首要任務就是要把軟體充足，就好比一台非常新的機器人，沒有軟體驅使，是沒有辦法動作執行任務，因此透過他在跨領域整合的專長之下，要讓學生能夠多元學習。

這座融合智慧科技與綠建築設計的新校舍，為淡水地區帶來嶄新的教育風貌，未來最大容量可達1,400人。校內設有現代化的班級教室、創客空間、多元教學場域及自立廚房等完善設施，不僅提供豐富的教育資源，更強調環保永續與智慧人文的辦學理念，因此蘇穎群校長也期盼透過多元整合各項資源，充實學校軟體，讓學生學習更加豐富精彩。

