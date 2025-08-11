聽新聞
電力系統故障無法排除 台中二中12日再停課1天
台中二中今天凌晨發生停電，校方今天上午公告，校園電力系統故障停課1天，全面檢修校內電力系統，但因校內電力系統故障情況尚無法排除，中二中表示，12日再停課1天。
台中二中今天凌晨1時許發生跳電，當時校內有200名住宿學生，第一時間學生聽到巨大聲響，有人誤以為爆炸，趕忙到戶外避難。學校分批通知並協助家長接回住宿生；對於尚未返家的學生，安置在藝教大樓休息。
校方發布公告，因停電緊急啟動發電機，宿舍區短暫出現機械運轉聲與廢氣排放，經確認並無安全疑慮。相關機電人員已立即展開全面檢修。機電團隊上午持續進行全面性檢測與維修。
中二中下午發出公告，經全面檢修後，故障原因尚無法完全排除。基於安全考量，暑期輔導與重補修12日再停課1天，以維護全校師生安全。
