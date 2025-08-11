省下舟車往返 東港高中學生宿舍動土預計明年底完工
屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程今動土，總經費5914萬元，全由縣款支應，預計明年底完工，宿舍提供給體育班、住小琉球學生居住，免去學生舟車往返與在外租屋風險；屏東縣府完備縣內4所縣立高中學生宿舍，縣立大同高中學生宿舍今年2月動土，明年9月完工，完善設備盼促進體育人才留縣升學。
屏東縣長周春米今出席動土典禮，周春米先介紹新任教育處長陳國祥給大家認識。周春米說，縣府從四所縣立高中布建，東港高中位在沿海地區，體育強項田徑、沙灘排球，剛剛得到五人制室內足球第二名也是重點項目，還有跆拳道與游泳。
周春米說，東港高中是體育重點發展學校，也有其他鄉鎮孩子來就讀，體育班學生需更多時間訓練、學習，將舟車往返時間省下來，新建宿舍經費由縣款支應，除體育班學生住宿，也會提供給小琉球學生住宿。
周春米致詞也提到對於東港擘畫，她說，王船文化館5樓建造閱讀空間，還可以一覽東港美景。縣府也正著手規畫，將舊的東港地政事務所改造閱讀相關社福館，文化處正準備中。
東港高中是屏東縣發展四級五區重點學校之一，國中部體育班有74人、高中部體育班52人，外地學生國中31人、高中35人。國中部體育班專項以田徑、足球與羽球，高中部體育班專項有田徑、羽球、游泳、足球、跆拳道，沙灘排球。
東港高中指出，體育班有些學生來自偏遠地區，有原鄉、恆春，最遠還有桃園市、澎湖縣等外縣市，在外租屋增加學生家庭經濟負擔，也存在安全風險，為協助學生安心就學與專長訓練，規畫新建學生宿舍。
東港高中國中部足球隊學生們10人在校外一起租屋，未來有機會可以住到新蓋好宿舍，學生們很期待。
東港高中宿舍是四層樓，外觀以大船為意象，融入東港在地特色與海洋文化意象，結合體能訓練空間及住宿空間，共有48床位，每間為四人房獨立空調，採男、女分層管理。宿舍內部設重訓室、洗烘衣間、會客空間與自修室等，滿足學生運動訓練與生活需求。
縣立大同高中今年2月動土新建學生宿舍，預計明年9月完工，有124床位。大同高中體育班、美術班學生現住宿在陸興中學。
