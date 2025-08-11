快訊

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

熊本暴雨成災！台積電日本廠所在地菊陽町建議居民撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

省下舟車往返 東港高中學生宿舍動土預計明年底完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程動土典禮，該工程總經費5914萬元，縣長周春米（右二）、立委徐富癸（右一）、東港高中校長侯淑禎（左二）與教育處長陳國祥（左一）。記者劉星君／攝影
屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程動土典禮，該工程總經費5914萬元，縣長周春米（右二）、立委徐富癸（右一）、東港高中校長侯淑禎（左二）與教育處長陳國祥（左一）。記者劉星君／攝影

屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程今動土，總經費5914萬元，全由縣款支應，預計明年底完工，宿舍提供給體育班、住小琉球學生居住，免去學生舟車往返與在外租屋風險；屏東縣府完備縣內4所縣立高中學生宿舍，縣立大同高中學生宿舍今年2月動土，明年9月完工，完善設備盼促進體育人才留縣升學。

屏東縣長周春米今出席動土典禮，周春米先介紹新任教育處長陳國祥給大家認識。周春米說，縣府從四所縣立高中布建，東港高中位在沿海地區，體育強項田徑、沙灘排球，剛剛得到五人制室內足球第二名也是重點項目，還有跆拳道與游泳。

周春米說，東港高中是體育重點發展學校，也有其他鄉鎮孩子來就讀，體育班學生需更多時間訓練、學習，將舟車往返時間省下來，新建宿舍經費由縣款支應，除體育班學生住宿，也會提供給小琉球學生住宿。

周春米致詞也提到對於東港擘畫，她說，王船文化館5樓建造閱讀空間，還可以一覽東港美景。縣府也正著手規畫，將舊的東港地政事務所改造閱讀相關社福館，文化處正準備中。

東港高中是屏東縣發展四級五區重點學校之一，國中部體育班有74人、高中部體育班52人，外地學生國中31人、高中35人。國中部體育班專項以田徑、足球與羽球，高中部體育班專項有田徑、羽球、游泳、足球、跆拳道，沙灘排球。

東港高中指出，體育班有些學生來自偏遠地區，有原鄉、恆春，最遠還有桃園市、澎湖縣等外縣市，在外租屋增加學生家庭經濟負擔，也存在安全風險，為協助學生安心就學與專長訓練，規畫新建學生宿舍。

東港高中國中部足球隊學生們10人在校外一起租屋，未來有機會可以住到新蓋好宿舍，學生們很期待。

東港高中宿舍是四層樓，外觀以大船為意象，融入東港在地特色與海洋文化意象，結合體能訓練空間及住宿空間，共有48床位，每間為四人房獨立空調，採男、女分層管理。宿舍內部設重訓室、洗烘衣間、會客空間與自修室等，滿足學生運動訓練與生活需求。

縣立大同高中今年2月動土新建學生宿舍，預計明年9月完工，有124床位。大同高中體育班、美術班學生現住宿在陸興中學。

屏東縣東港高中學生宿舍完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港高中學生宿舍完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程動土典禮，總經費5914萬元，動土典禮前先拜拜。記者劉星君／攝影
屏東縣立東港高中學生宿舍新建工程動土典禮，總經費5914萬元，動土典禮前先拜拜。記者劉星君／攝影
屏東縣東港高中學生宿舍完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣東港高中學生宿舍完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左）今天出席東港高中學生宿舍新建工程動土典禮，典禮結束後與體育班學生們互動，給她們加油打氣。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左）今天出席東港高中學生宿舍新建工程動土典禮，典禮結束後與體育班學生們互動，給她們加油打氣。記者劉星君／攝影

體育 東港 宿舍

延伸閱讀

影／屏東縣三地門鄉收穫節熱鬧登場 周春米：終於放晴了

屏東國中小校長交接 周春米勉科技教育向下扎根

視察3鄉鎮治水工程 屏東縣長周春米：爭取資源提升設施

海嘯警報！屏東恆春、枋寮也收到 請遠離海邊、提高警覺

相關新聞

台中二中凌晨傳巨響...住宿生誤以為爆炸 校方：今因跳電停課1天

台中二中今凌晨1點多跳電，但直至今早仍未復電，校方今早6點多緊急公告今日暑輔及重修停課1天，但有部分學生因未及注意公告，...

北投國中女壘隊7連勝勇奪世界冠軍 教育局加碼100萬經費補助

北投國中女壘隊九日以十二比一擊敗波多黎各、在美國阿拉巴馬州奪下「貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」冠軍。校方表示，這...

苗縣僑成國小上下課靠老師「手搖鈴」 設備落差讓鍾東錦允更新

苗栗縣三義鄉僑成國小校園廣播系統因設備老舊故障無法使用，上下課全靠手搖鈴，連地震避難速報也無法廣播，嚴重影響教學品質與師...

繼2018年後再登巔峰！ 建中樂儀旗聯隊勇奪世界大賽冠軍

由建中等20所學校組成的樂旗聯隊，昨在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中，展現實力的強悍，除了預...

台灣首度參賽就奪冠！北投國中女壘7連勝 北市將再投100萬元獎勵、補助

台北市教育局今天表示，北投國中女壘隊在2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽奪冠，除第一時間誠摯祝賀，並將再投入新...

身障幼童遊戲場比率僅14% 新北拚今年完成11座、投千萬買特生專用遊具

校園遊戲場是孩子下課、放學遊憩之處，新北審計報告顯示，可供身心障礙兒童使用的遊戲設施，占有特教班國小14.94%、幼兒園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。