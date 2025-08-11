快訊

盧秀燕考慮不選…為何國民黨主席是令人卻步的職缺？關鍵在14個字

中職／遭富邦悍將註銷 富藍戈首吐心聲 「我的心告訴我，我會回來」

「百斬車手」獎金高雄8人抱走40萬 車手露餡運匠誘吃美食報警狠賺5萬

苗縣僑成國小上下課靠老師「手搖鈴」 設備落差讓鍾東錦允更新

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊，上下課還靠「手搖鈴」通報。圖／沈發惠國會辦公室提供
苗栗縣三義鄉僑成國小，廣播設備老舊，上下課還靠「手搖鈴」通報。圖／沈發惠國會辦公室提供

苗栗縣三義鄉僑成國小校園廣播系統因設備老舊故障無法使用，上下課全靠手搖鈴，連地震避難速報也無法廣播，嚴重影響教學品質與師生安全；經議員羅貴星透過立委沈發惠向中央爭取232萬汰換，教育部依規定補助上限為100萬元，不足部分，縣長鍾東錦允諾籌措支應。

羅貴星表示，三義鄉僑成國小全校有12班，學生251人，是一間小而美的學校，但校園廣播系統建置已逾20年，目前因線路老化、設備老舊故障已無法使用，上下課期間須靠手搖鈴通知，一旦發生地震等重大事件，恐無法及時通報師生，安全堪慮。

羅貴星在苗縣議會臨時會質詢指出，經透過立委沈發惠向中央爭取232萬汰換，教育部依規定補助上限為100萬元，經多方協調，國教署已同意於9月份優先撥補，但不足的132萬部分需由苗縣府配合款支應。

鍾東錦回應說，廣播系統故障攸關校園安全，132萬元配合款部分，縣府將於9月籌措支應，盡速更新該校廣播設備。

