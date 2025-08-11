苗縣僑成國小上下課靠老師「手搖鈴」 設備落差讓鍾東錦允更新

苗栗縣三義鄉僑成國小校園廣播系統因設備老舊故障無法使用，上下課全靠手搖鈴，連地震避難速報也無法廣播，嚴重影響教學品質與師生安全；經議員羅貴星透過立委沈發惠向中央爭取232萬汰換，教育部依規定補助上限為100萬元，不足部分，縣長鍾東錦允諾籌措支應。

羅貴星表示，三義鄉僑成國小全校有12班，學生251人，是一間小而美的學校，但校園廣播系統建置已逾20年，目前因線路老化、設備老舊故障已無法使用，上下課期間須靠手搖鈴通知，一旦發生地震等重大事件，恐無法及時通報師生，安全堪慮。

羅貴星在苗縣議會臨時會質詢指出，經透過立委沈發惠向中央爭取232萬汰換，教育部依規定補助上限為100萬元，經多方協調，國教署已同意於9月份優先撥補，但不足的132萬部分需由苗縣府配合款支應。

鍾東錦回應說，廣播系統故障攸關校園安全，132萬元配合款部分，縣府將於9月籌措支應，盡速更新該校廣播設備。

