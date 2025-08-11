建中樂旗聯隊奪雙冠 學生歡呼家長喜極而泣

快訊

中央社／ 台北11日電

建國中學樂旗聯隊10日在印尼雅加達「2025世界行進樂旗大賽」奪冠。家長後援會今天進一步說，共摘下分組冠軍及年度總冠軍，不僅隊員們歡呼，連家長也為孩子的努力喜極而泣。

台北市立建國中學樂旗聯隊家長後援會告訴中央社記者，第42屆建中樂旗聯隊由來自20所學校、共65名同學組成，其中男生51人、女生14人；大部分來自北部各高中職、各大專院校，並有1名來自台中的國中生，以初生之犢的勇氣挑戰自我。

家長後援會說，獲得2項冠軍後，隊員們歡呼，多名家長看到孩子的努力得到了最高榮譽，也忍不住喜極而泣；因為他們不僅為了參賽在國內於暑假期間高強度練習、打工賺取出賽旅費，抵達雅加達當天，就從機場直奔家長後援會為他們租用的場館繼續排練。

家長後援會說，在預賽以分組最高分進入決賽後，聯隊隊員陸續出現發燒、腹瀉等水土不服症狀，也有人跌倒受傷；幸好有隨隊醫生家長及時照護，隊員們在症狀緩解後，主動要求歸隊練習，堅持到最後一刻。

關於表演主題Can you hear me，家長後援會說，旨在強調溝通的各種可能方式，教練並融入拉丁和爵士旋律及探戈舞蹈，呈現豐富表演、多元曲風，誘發出隊員們對音樂藝術的無限想像與熱情表現。

建國中學督導社團的老師張瑞元分享建中樂旗聯隊如何將主題Can you hear me深刻呈現為「我們聽見彼此，也讓世界聽見台灣」。

張瑞元說，這是一場「連結」的旅程——始於急切的呼喊，終於靜心的傾聽。演出時以Astor Piazzolla的名曲Libertango充滿張力的節奏，象徵那份說得太急、太滿的渴望；隨後轉入Frank Ticheli的爵士藍調作品Blue Shades，用不協和音描繪溝通中的迷惘。

張瑞元表示，當旋律靜下來，電影「樂來越愛你」（La La Land）的主題曲City of Stars以一絲溫柔靠近，訴說著對真正連結的期盼；最終，Arturo Márquez的Danzon No.2在熱情奔放的樂聲中，迎來彼此真心「聽見」的燦爛共鳴。

由世界行進表演樂隊協會（WAMSB）主辦的樂隊表演競賽，每年由全球各會員國組織輪流舉辦，進行全球最高殿堂的競技，今年在印尼舉辦。代表台灣參賽的建中樂旗聯隊，成軍至今42年，歷年來參賽都有優異表現。

後援 建中 雅加達

