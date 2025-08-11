建中樂旗聯隊奪雙冠 學生歡呼家長喜極而泣
建國中學樂旗聯隊10日在印尼雅加達「2025世界行進樂旗大賽」奪冠。家長後援會今天進一步說，共摘下分組冠軍及年度總冠軍，不僅隊員們歡呼，連家長也為孩子的努力喜極而泣。
台北市立建國中學樂旗聯隊家長後援會告訴中央社記者，第42屆建中樂旗聯隊由來自20所學校、共65名同學組成，其中男生51人、女生14人；大部分來自北部各高中職、各大專院校，並有1名來自台中的國中生，以初生之犢的勇氣挑戰自我。
家長後援會說，獲得2項冠軍後，隊員們歡呼，多名家長看到孩子的努力得到了最高榮譽，也忍不住喜極而泣；因為他們不僅為了參賽在國內於暑假期間高強度練習、打工賺取出賽旅費，抵達雅加達當天，就從機場直奔家長後援會為他們租用的場館繼續排練。
家長後援會說，在預賽以分組最高分進入決賽後，聯隊隊員陸續出現發燒、腹瀉等水土不服症狀，也有人跌倒受傷；幸好有隨隊醫生家長及時照護，隊員們在症狀緩解後，主動要求歸隊練習，堅持到最後一刻。
關於表演主題Can you hear me，家長後援會說，旨在強調溝通的各種可能方式，教練並融入拉丁和爵士旋律及探戈舞蹈，呈現豐富表演、多元曲風，誘發出隊員們對音樂藝術的無限想像與熱情表現。
建國中學督導社團的老師張瑞元分享建中樂旗聯隊如何將主題Can you hear me深刻呈現為「我們聽見彼此，也讓世界聽見台灣」。
張瑞元說，這是一場「連結」的旅程——始於急切的呼喊，終於靜心的傾聽。演出時以Astor Piazzolla的名曲Libertango充滿張力的節奏，象徵那份說得太急、太滿的渴望；隨後轉入Frank Ticheli的爵士藍調作品Blue Shades，用不協和音描繪溝通中的迷惘。
張瑞元表示，當旋律靜下來，電影「樂來越愛你」（La La Land）的主題曲City of Stars以一絲溫柔靠近，訴說著對真正連結的期盼；最終，Arturo Márquez的Danzon No.2在熱情奔放的樂聲中，迎來彼此真心「聽見」的燦爛共鳴。
由世界行進表演樂隊協會（WAMSB）主辦的樂隊表演競賽，每年由全球各會員國組織輪流舉辦，進行全球最高殿堂的競技，今年在印尼舉辦。代表台灣參賽的建中樂旗聯隊，成軍至今42年，歷年來參賽都有優異表現。
▪獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單
▪會同移民署闖台大抓非法移工 移民署、北市重建處道歉
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
▪A4紙當最後筆記 進考場設「最後三分鐘」考試小白一次就考上公職狀元
▪新北安置機構爆多起男童性侵案...學校報警才曝光
▪台師大女足案 教育部4年前曾查核、認個案執行異常難追查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言