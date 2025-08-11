快訊

繼2018年後再登巔峰！ 建中樂儀旗聯隊勇奪世界大賽冠軍

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
由建中等20所學校組成的樂旗聯隊，昨在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中，展現實力的強悍，勇奪世界大賽冠軍。圖／校方提供
由建中等20所學校組成的樂旗聯隊，昨在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中，展現實力的強悍，勇奪世界大賽冠軍。圖／校方提供

建中等20所學校組成的樂旗聯隊，昨在印尼雅加達舉行的2025年世界樂旗大賽（WAMSB）決賽中，展現實力的強悍，除了預賽以最高分晉級，決賽更以振憾人心的表演奪下總冠軍殊榮，校方表示，這是繼2018年後，樂旗聯隊再次登上世界巔峰，為台灣贏得至高榮譽。

校方表示，此次奪冠的主題「Can you hear me?」演出以Astor Piazzolla的名曲「Libertango」用充滿張力節奏，象徵那份說得太急、太滿的渴望，隨後轉入Frank Ticheli的爵士藍調作品「Blue Shades」，用不協和音描繪溝通中的迷惘。

當旋律靜下來，電影「La La Land」的主題曲「City of Stars」以一絲溫柔靠近，訴說著對真正連結的期盼；最終，Arturo Márquez的「Danzon No.2」在熱情奔放的樂聲中，迎來彼此真心聽見的燦爛共鳴，深度詮釋了「連結」的旅程——它始於急切的呼喊，終於靜心的傾聽。

校方表示，代表隊此次表現優異，預賽即以全場最高分晉級，決賽中，隊員們更將「臻於完美，止於至善」的建中樂旗精神發揮到極致，透過精湛的演出與深刻的音樂敘事，征服了所有評審與觀眾，讓此次印尼參賽行程得以圓滿成功

