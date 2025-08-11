台中二中凌晨傳巨響...住宿生誤以為爆炸 校方：今因跳電停課1天

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中二中今凌晨1點多跳電，至今早仍未復電，校方今早6點多緊急公告今日暑輔及重修停課1天。圖／擷取自台中二中官網
台中二中今凌晨1點多跳電，至今早仍未復電，校方今早6點多緊急公告今日暑輔及重修停課1天。圖／擷取自台中二中官網

台中二中今凌晨1點多跳電，但直至今早仍未復電，校方今早6點多緊急公告今日暑輔及重修停課1天，但有部分學生因未及注意公告，到校後才發現不用上課，引學生抱怨。校方指出，目前正全面檢修中。

台中二中今凌晨跳電，學校有200多名住宿學生，學生第一時間聽到巨大聲響，還有人聞到燒焦味，誤以為爆炸，趕緊到戶外避難。今天早上還未復電，校方上午6點多緊急公告今日高二、高三暑輔及重修停課1天。

台中二中校長歐靜瑜表示，學校位於宿舍地下室的電力系統今凌晨跳電，跳電後啟動備用發電機，因啟動發出巨響，加上發電機使用柴油，而短暫出現廢氣，讓部分住宿生誤以為是爆炸，但經確認並無安全疑慮。校方的備用發電機僅能供應基本照明，經電力人員巡檢，認為疑有小動物造成跳電，因至上午未能恢復供電，校方基於安全考量，決定停課1天，全面檢修電力系統。

校方強調，自昨晚起，學校已分批通知並協助家長接回住宿生；對於尚未返家的同學，校方已於今日上午妥善安置於藝教大樓，確保休息與安全。今日機電人員將持續進行全面性檢測與維修，校方將依據檢修結果，評估明日是否恢復正常課程與各項活動。

停課 住宿 發電機

