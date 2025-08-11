WAMSB世界樂旗大賽 建中樂旗聯隊勇奪總冠軍
臺北市立建國高中樂旗聯隊昨天在印尼參加「2025 WAMSB世界樂旗大賽」大放異彩，以精湛的演出與卓越實力脫穎而出，勇奪總冠軍。
建中樂旗聯隊演出曲目Libertango by AstorPiazzolla、Blue Shades by Frank Ticheli、City of Stars byJustin Hurwitz，以及Danzon No.2 by Arturo Márquez等4首，展現出色的音樂演奏與創意旗舞，學生們經過長期磨練的輝煌成果，高水準專業的演出備受評審肯定，奪得總冠軍。
建中樂旗聯隊由總統賴清德親自授旗，駐印尼代表洪振榮特指派副代表林信任率代表處同仁到場加油鼓勵，並嘉勉建中樂旗聯隊，轉頒總統及副總統賀電。印尼僑界也共同見證榮耀時刻。
林信任在賽後向領隊、建中校長莊智鈞表達最誠摯的恭賀與敬意，讚揚同學們的努力成果與傑出表現。
建中樂旗聯隊以活力四射的演出獲得世界冠軍，為我國青年在國際舞台上寫下亮眼的一頁，也達成總統在授旗時「把冠軍獎杯帶回來」的期許，期待未來有更多台灣學校走向國際，讓世界看見台灣。
由世界行進表演樂隊協會（WAMSB）主辦的樂隊表演競賽，每年由全球各會員國組織輪流舉辦，進行全球最高殿堂的競技，今年在印尼舉辦。代表台灣參賽的建中樂旗聯隊，成軍至今42年，歷年來參賽都有優異表現。
延伸閱讀
