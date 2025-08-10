台灣首度參賽就奪冠！北投國中女壘7連勝 北市將再投100萬元獎勵、補助

台北市教育局今天表示，北投國中女壘隊在2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽奪冠，除第一時間誠摯祝賀，並將再投入新台幣100萬元，用於發放獎勵金與專項補助。

2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽（Babe Ruth Softball 16U World Series）在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊當地時間9日以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍，是台灣首度參賽就奪冠。

總統賴清德、副總統蕭美琴及駐美代表俞大㵢第一時間發出賀電，祝賀台灣隊勇奪佳績。協助帶隊赴美交流的無任所大使劉柏君說，盼鼓勵選手們「看到世界」。

台北市教育局表示，球隊展現驚人實力，在7連勝過程中，面對來自美國、日本、澳洲、加拿大等壘球強權，為了表彰她們為台北市爭光，將再投入100萬元作為獎勵金與專項補助使用。

教育局說，經費將用於獎勵選手個人表現、教練團隊貢獻肯定，以及回應學校的實質需求，全面改善訓練所需設施設備，更新球具、耗材等硬體資源，並配合運動防護站設置政策的執行。

此外，教育局說，賽前即依據「台北市高級中等以下學校績優體育團隊出國參賽訓練及國際體育交流經費補助作業要點」，率先補助30萬元參賽經費，並關懷隊上弱勢學生，透過認助清寒學生基金會額外提供11萬4000元慰問金，加上學校與教練團長期付出、學生每天努力練習，成就這次亮眼成績。

