身障幼童遊戲場比率僅14% 新北拚今年完成11座、投千萬買特生專用遊具

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中和國小附幼的樹屋共融遊戲場，有高低不同的滑梯、攀岩、平衡木等，提供普通生及特教生平等參與遊戲場的機會。圖／新北市教育局提供
校園遊戲場是孩子下課、放學遊憩之處，新北審計報告顯示，可供身心障礙兒童使用的遊戲設施，占有特教班國小14.94%、幼兒園1.75%，比率偏低。教育局說，今年預計有11座共融遊戲場落成、明年再增至少12座，且為補強沒有無障礙設計的遊戲場，也投入逾1000萬，購置學前特教班購置感統教玩具，及特生專用遊戲器材。

審計處報告指出，教育局2022年至2024年改善校園遊戲場設施補助計畫，總經費計1億3885萬餘元，但據教育部特殊教育通報網 2025年3月登載，新北市設特殊教育班國小及幼兒園共174所、57所，其中可供身心障礙兒童使用僅26所、1所，占比僅為14.94％及 1.75％。

此外，教育局去年補助國小及幼兒園遊戲場改造11案，共1929萬餘元，卻未依遊戲場管理規範第16點規定，由兒童、身心障礙者及相關專家參與設計規畫。

教育局說，學校申請新設或汰換遊具時，教育局依需求與場地條件評估，設有特教班學校優先納入共融遊具，並與特教教師、兒童發展專家及身障團體共同參與，現已設置28所共融遊戲場，有26校設有可供身心障礙兒童使用設施，今年國小及幼兒園預計落成11座共融特色遊戲場，明年將再增設至少12座。

此外，為補強部分學校幼兒園遊戲場無障礙設計的不足，新北近年已投入逾1000萬，補助學前特教班購置感統教玩具，及特生專用遊戲器材。同時期發函提醒各校，要求設置或更新遊戲場設施時，落實優先評估共融設施及無障礙環境的可行性，廣納兒童、家長及社區意見，確保設計安全、實用且友善。

至於稽查遊戲場，教育局每3年完成一次全市各校遊戲場稽查，採取上、下半年分階段辦理查核與輔導並行，提升管理品質並減輕校方負擔。

新北 校園 身障 教師 教育局 幼兒園 教育部

