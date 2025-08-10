「魔幻台灣」台灣文學展大阪揭幕 虎姑婆「紅豆驅魔」經典添日本元素

文化部在大阪舉辦的「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」，昨晚舉辦「文學之夜」，為今日開展的「魔幻台灣—台灣文學展」揭開序幕。「文學之夜」由歌手張雅淳以月琴談唱「台灣的歌」開場，「裝咖人樂團」則以結合搖滾與北管樂的創新曲調，奏出台灣文化的無限活力。

國立台灣文學館館長陳瑩芳表示，「魔幻台灣—台灣文學展」展出期間正值日本鬼節「盂蘭盆節」與台灣農曆7月，除了有妖魔鬼怪的傳說，也展現敬拜眾生的精神。展覽挑選了不同時期的文學作品，希望將台灣文學的故事中具有獨特魅力的題材，介紹給日本讀者，「台灣男生當兵時的各種軍中鬼故事，就是我們獨有的題材。」她也期盼，在台南府城隍廟「爾來了」匾額的加持祝福下，帶給日本讀者難忘的回憶。

文化部次長王時思表示，邁入「We TAIWAN」19天中的第9天，文化部以多元、開放、異質的各項展演活動，期盼讓大家看見不同面向及韌性的台灣。此次台灣文學展選擇以「魔幻台灣」為主題，希望透過文學作品，投射出台灣在不同的歷史階段，身處恐懼與盼望時，如何透過妖魔、鬼怪、神靈的書寫說出「台灣真正想說的話」。她表示，台灣是一個非常需要朋友，也非常需要神明護佑的地方。

在台灣居住10幾年的日本作家栖來光，利用短短兩天一夜的時間回到日本參加「文學之夜」。栖來光提到今年初因為文化預算的關係，她在社群的發言，以及文化部長李遠回應她的說法時流下的眼淚。李遠也隔海回應栖來光，表示今年初發生總預算被大量刪除及凍結這件事，「使我內心非常焦慮」。當看到一個日本人都替我們感到悲哀時，情緒更受到影響。對於此次沒有能夠親自去現場講「虎姑婆」的故事給日本小孩聽，李遠也覺得很可惜，「因為我很會說故事，希望以後有機會實現這個願望」。

「虎姑婆」是台灣深具特色的鄉野傳奇。野孩子肢體劇場昨以默劇在公會堂的圖書館「童書之森」演出《虎姑婆》，吸引逾80位的家庭觀眾。演出中小老鼠不僅跟觀眾分享包子，更與小孩一起發出「唧唧唧」趕走虎姑婆的橋段。野孩子肢體劇場特別融合日本「紅豆驅魔」的習俗，以大型彈力球象徵紅豆反擊虎姑婆，讓台灣經典童話增添日本元素。童書之森館長伊藤真由美笑說，日本小孩原本會用「啾啾啾」形容老鼠的聲音，看過劇的孩子卻都開始用「唧唧唧」。

文化部表示，「魔幻台灣—台灣文學展」今起至8月20日在中央公會堂3樓公會堂展出，活動期間也有3場專題講座。其他包含VS.空間的核心展覽「台灣光譜」、童書之森的「台灣繪本、佮意啦」，以及公會堂戶外的演出都將持續進行。更多活動詳細資訊請見「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。

野孩子肢體劇場《虎姑婆》邁入第二個演出日，參與演出化身老鼠的小觀眾們在演後表示，「有一點點恐怖，但大家一起打倒虎姑婆很開心」。圖／文化部提供

商品推薦