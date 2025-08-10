快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

桃園慈文國小辦「綠色夏日課程」 帶動節能減碳的跨域實踐

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
慈文國小配合教育部的跨領域美感計畫，以「未來『能』做什麼？」為主題，打造結合能源教育與藝術表達的綠色夏日課程。圖為學生替「未來棲息屋」上色。圖／教育部提供
慈文國小配合教育部的跨領域美感計畫，以「未來『能』做什麼？」為主題，打造結合能源教育與藝術表達的綠色夏日課程。圖為學生替「未來棲息屋」上色。圖／教育部提供

氣候暖化漸趨嚴重，節能減碳與環境永續成為關注焦點，教育部透過「跨領域美感教育卓越領航計畫」，鼓勵學校融合藝術、科技與生活議題。桃園市慈文國小透過一整套「綠色夏日課程」，帶學生從了解乾淨能源、現代科技對生態環境的潛在影響，到討論出兼具科技、智慧、節能的一座未來棲息屋，展現對環境永續的深度思考與實踐。

慈文國小配合教育部的跨領域美感計畫，以「未來『能』做什麼？」為主題，打造結合能源教育與藝術表達的綠色夏日課程。課程從「乾淨能源」的知識探索出發，學校安排學生前往「電幻一號所」進行實地參訪，透過沉浸式裝置體驗綠能發電、太陽能應用與VR模擬飛行等設施。

課程也結合多項實作，讓學生動手設計風力發電小屋與太陽能車模型，並進一步延伸至「磁」的科學探索，帶領學生認識綠能背後所依賴的稀土金屬「釹」與磁力運作原理，創作出「動磁音樂裝置」和「獨一無二魔磁畫」等作品。

為培養學生的同理心與社會感知力，課程還以戲劇表演與身體律動為媒介，引導學生模擬現代科技對生態環境的潛在影響。孩子們化身為海洋生物與鳥類，深入思考當地球環境充斥各式電磁波信號時，生物進行遷徙與移動時將會如何受到影響，過程中也學會以更溫柔細膩的視角，審視能源發展與環境保護之間的微妙關係。

課程後段以「未來棲息屋」為設計主題，學生統整所學的知識技能，融入個人想像與創造力，設計兼具科技、智慧、節能與再生材料概念的未來棲息屋，展現對環境永續的深度思考與創意實踐。

教育部表示，慈文國小綠色夏日課程，充分展現出節能減碳不僅是科學知識的累積，更是一場融合感知體驗、創意表達與行動實踐的完整學習旅程。期待更多學校投入跨域課程實踐，讓教育引領學生為環境與社會共創永續未來。

永續 綠色

延伸閱讀

竹縣爭取教育部補助1.9億元　72國中小廁所2027年底前將煥然一新

快來抽30萬…北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

陳學聖指校園事件單年度增長1.5倍 籲賴政府別只顧大罷免

獨／不倫戀延燒7500萬補助款 陳建志、馮明珠列教育部查核名單

相關新聞

「魔幻台灣」台灣文學展大阪揭幕 虎姑婆「紅豆驅魔」經典添日本元素

文化部在大阪舉辦的「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」，昨晚舉辦「文學之夜」，為今日開展的「魔幻台灣—台灣...

桃園慈文國小辦「綠色夏日課程」 帶動節能減碳的跨域實踐

氣候暖化漸趨嚴重，節能減碳與環境永續成為關注焦點，教育部透過「跨領域美感教育卓越領航計畫」，鼓勵學校融合藝術、科技與生活...

竹縣爭取教育部補助1.9億元 72國中小廁所2027年底前將煥然一新

新竹縣政府為提升國中、小學就學環境品質，向教育部爭取校園老舊廁所整修工程經費共1.9億元，將改善縣內72校共261間老舊...

「小學生數學夏令營」激發小學生潛能 培育團隊合作解決問題

「小學生數學夏令營」開創性地結合團隊競賽、分組討論與課堂授課三大教學模式，為國小五、六年級學生帶來一場數學深度探索與學習...

彰化小將亞青武術賽奪2金4銀 創歷年最佳成績

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，國家隊共派出12名選手參賽，抱回3金6銀，其中來自彰化的兩位小將表現耀眼，陳兆翔...

桃園3所偏鄉小校棒球奪佳績 議長邱奕勝各捐50萬助發展

桃園市議會議長邱奕勝支持基層體育發展，今天捐贈150萬元，助3所偏遠地區國中小學棒球隊添購設備，虎頭山國際青年商會也響應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。