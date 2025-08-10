竹縣爭取教育部補助1.9億元 72國中小廁所2027年底前將煥然一新

新竹縣政府為提升國中、小學就學環境品質，向教育部爭取校園老舊廁所整修工程經費共1.9億元，將改善縣內72校共261間老舊廁所，縣府說，除了改善廁所機能，也將結合美感元素，發展各校特色廁所，預計11月中旬前完成工程規畫設計發包，希望在2027年底前完成校園廁所改善，打造更優質的就學環境。

縣府指出，教育部國教署提出2025年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫，將改善國中小教學空間或師生主要活動空間的老舊廁所，改善老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等情形，此計畫採一次核定，分「規畫設計階段」及「工程階段」執行。

因此，縣府積極向中央爭取經費，獲教育部核定新埔國中等72校共261間老舊廁所工程改善經費1.9億元，每校限改善1棟的同側廁所，預計今年11月中旬前完成規畫設計發包，明年3月中旬完成規畫設計，並於中央審查後進行工程發包，預計於2027年底前完成改善。

縣長楊文科表示，感謝中央今年補助新竹縣共72校的老舊廁所整修，這個計畫除了改善廁所機能，也結合美感元素，使廁所兼具實用與美感，發展各校特色廁所，打造更棒的環境，有效提升學生生活品質。

教育局長楊郡慈指出，新豐國中2024年獲補助133萬4000元整修老舊廁所，並於今年2月完工，改善採光及通風問題，老舊設備煥然一新，加入有別傳統男廁女廁的標示，結合新豐國中自由車與保育類貓頭鷹造型，期許學生跟自由車選手一樣朝自己設定的目標勇往直前，跟貓頭鷹一樣聰明睿智，打造校本特色的五星級廁所。

教育局說明，為配合教育部所訂「校園性別友善廁所及宿舍設置指引」，高中以下學校於主要教學空間或師生主要活動空間，至少設置1處以上的性別友善廁所，也會請獲核定學校依照教育部規定，整修規劃設計時將性別友善廁所設計放入，讓學校至少有1處的性別友善廁所，以符合性別友善原則。 新埔國中廁所老舊，獲補助將進行改善。圖／新竹縣府提供 新豐國中2024年獲補助133萬4000元整修老舊廁所，並於今年2月完工，改善採光及通風問題，老舊設備煥然一新。圖／新竹縣府提供

商品推薦