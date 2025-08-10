快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

女壘奪冠 北投國中：各界協助與每天努力成果

中央社／ 台北10日電

台北市立北投國中女壘隊奪得美國貝比魯斯聯盟U16女壘世錦賽冠軍。北投國中校長陳玫良今天說，這是每天努力成果，也感謝各界協助拓展國際視野，有助這些球員未來成為國手。

2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽（Babe Ruth Softball 16U World Series）在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊當地時間9日以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍，是台灣首度參賽就奪冠。

總統賴清德、副總統蕭美琴及駐美代表俞大㵢第一時間發出賀電，祝賀台灣隊勇奪佳績。協助帶隊赴美交流的無任所大使劉柏君說，盼鼓勵選手們「看到世界」。

陳玫良接受中央社記者電話訪問時說，北投國中女壘隊的孩子們都很努力，教練也非常認真訓練，這次7場賽事皆勝摘金，是每天付出努力的成果，並獲得各界協助、贊助才能成行；總統等人特地發出賀電，也讓孩子們感到振奮。

陳玫良提到，這些小孩的家庭狀況不是特別好，能出去參賽是向各界募款促成的，讓孩子們可以到美國去拓展一些國際視野、了解多元文化。另外，有一些國外朋友知道北投國中女壘隊要赴美參賽，也默默提供協助，非常感謝。

她說，孩子們7月27日啟程赴美，預計8月12日回台，期間也碰到蠻多事情，但都在學務主任陳又華帶隊及許多國外朋友協助下獲得解決。例如此行第二天住宿出現一些狀況、房間數不夠；也發生領到的衣服數量不夠、太小不能穿的問題，經由在地朋友協助跟貝比魯斯聯盟協商後取得合適衣服。

她說，北投國中女壘隊有多年歷史，先是在民國99學年度成立女壘社團，接著101學年度體育班專項設置，體育班隊員是每天培訓，雖然國內隊伍不多，都有參加國內壘球聯賽事累積經驗，每年在女壘賽事都維持前2名成績。

展望未來，陳玫良說，一路走來，包含在國內賽事、培訓也一直有推動募款，獲得社會各界及台北市教育局的協助，有些善心人士固定每月捐款，學校所獲得的資源都用在孩子們的吃、用及學業上。

她說，這次賽事摘金，因為是邀請賽並沒有獎金，但有助於女壘隊招生更順利，同時助益學生未來職涯發展，在既有國內賽事佳績、個人特殊表現外再加分，成為志趣合一的國手。北投國中女壘隊113學年度即有4人成為國手、加入國家隊。

北投 朋友 美國

延伸閱讀

美國貝比魯斯聯盟U16女壘世錦賽 台首度參賽就奪冠

獨／男奔寶雲寺刀挾員工喊要見檢察官 柔道國手視訊女檢一招化解危機

中職／街頭巧遇少棒球員開心合影 李多慧喊話：10年內球場見

MLB／賈吉生涯350轟出爐 加入洋基隊史四巨砲行列

相關新聞

「魔幻台灣」台灣文學展大阪揭幕 虎姑婆「紅豆驅魔」經典添日本元素

文化部在大阪舉辦的「We TAIWAN台灣文化in 大阪．關西世博」，昨晚舉辦「文學之夜」，為今日開展的「魔幻台灣—台灣...

桃園慈文國小辦「綠色夏日課程」 帶動節能減碳的跨域實踐

氣候暖化漸趨嚴重，節能減碳與環境永續成為關注焦點，教育部透過「跨領域美感教育卓越領航計畫」，鼓勵學校融合藝術、科技與生活...

竹縣爭取教育部補助1.9億元 72國中小廁所2027年底前將煥然一新

新竹縣政府為提升國中、小學就學環境品質，向教育部爭取校園老舊廁所整修工程經費共1.9億元，將改善縣內72校共261間老舊...

「小學生數學夏令營」激發小學生潛能 培育團隊合作解決問題

「小學生數學夏令營」開創性地結合團隊競賽、分組討論與課堂授課三大教學模式，為國小五、六年級學生帶來一場數學深度探索與學習...

彰化小將亞青武術賽奪2金4銀 創歷年最佳成績

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，國家隊共派出12名選手參賽，抱回3金6銀，其中來自彰化的兩位小將表現耀眼，陳兆翔...

桃園3所偏鄉小校棒球奪佳績 議長邱奕勝各捐50萬助發展

桃園市議會議長邱奕勝支持基層體育發展，今天捐贈150萬元，助3所偏遠地區國中小學棒球隊添購設備，虎頭山國際青年商會也響應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。