女壘奪冠 北投國中：各界協助與每天努力成果

台北市立北投國中女壘隊奪得美國貝比魯斯聯盟U16女壘世錦賽冠軍。北投國中校長陳玫良今天說，這是每天努力成果，也感謝各界協助拓展國際視野，有助這些球員未來成為國手。

2025年貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽（Babe Ruth Softball 16U World Series）在美國阿拉巴馬州登場，北投國中女壘隊當地時間9日以12比1擊敗勁敵波多黎各隊拿下冠軍，是台灣首度參賽就奪冠。

總統賴清德、副總統蕭美琴及駐美代表俞大㵢第一時間發出賀電，祝賀台灣隊勇奪佳績。協助帶隊赴美交流的無任所大使劉柏君說，盼鼓勵選手們「看到世界」。

陳玫良接受中央社記者電話訪問時說，北投國中女壘隊的孩子們都很努力，教練也非常認真訓練，這次7場賽事皆勝摘金，是每天付出努力的成果，並獲得各界協助、贊助才能成行；總統等人特地發出賀電，也讓孩子們感到振奮。

陳玫良提到，這些小孩的家庭狀況不是特別好，能出去參賽是向各界募款促成的，讓孩子們可以到美國去拓展一些國際視野、了解多元文化。另外，有一些國外朋友知道北投國中女壘隊要赴美參賽，也默默提供協助，非常感謝。

她說，孩子們7月27日啟程赴美，預計8月12日回台，期間也碰到蠻多事情，但都在學務主任陳又華帶隊及許多國外朋友協助下獲得解決。例如此行第二天住宿出現一些狀況、房間數不夠；也發生領到的衣服數量不夠、太小不能穿的問題，經由在地朋友協助跟貝比魯斯聯盟協商後取得合適衣服。

她說，北投國中女壘隊有多年歷史，先是在民國99學年度成立女壘社團，接著101學年度體育班專項設置，體育班隊員是每天培訓，雖然國內隊伍不多，都有參加國內壘球聯賽事累積經驗，每年在女壘賽事都維持前2名成績。

展望未來，陳玫良說，一路走來，包含在國內賽事、培訓也一直有推動募款，獲得社會各界及台北市教育局的協助，有些善心人士固定每月捐款，學校所獲得的資源都用在孩子們的吃、用及學業上。

她說，這次賽事摘金，因為是邀請賽並沒有獎金，但有助於女壘隊招生更順利，同時助益學生未來職涯發展，在既有國內賽事佳績、個人特殊表現外再加分，成為志趣合一的國手。北投國中女壘隊113學年度即有4人成為國手、加入國家隊。

商品推薦