桃園慈文國小推綠色課程 探索能源實作風力小屋

中央社／ 台北10日電

桃園市慈文國小打造綠色夏日課程，帶領學生探索潔淨能源的知識，並結合風力發電小屋等實作，還設計兼具智慧、節能概念的未來棲息屋，展現對環境永續的深度思考與創意實踐。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部自103年啟動「跨領域美感教育卓越領航計畫」，結合藝術與非藝術學科，讓學生將所學的知識與美感實踐運用於生活中；隨著氣候暖化漸趨嚴重，教育部也透過計畫鼓勵學校融合藝術、科技與生活議題，發展環境關懷與創造力並具的教學課程。

面對地球氣候變遷與能源轉型的全球挑戰，桃園市慈文國小打造結合能源教育與藝術表達的綠色夏日課程，課程以「可負擔的潔淨能源」為核心，先從知識探索出發，引導學生閱讀分析各類能源資訊，以手繪圖解方式轉化資訊，培養閱讀理解、訊息解構及獨立思考的能力。

慈文國小表示，學校還安排學生參訪綠能展示館，透過沉浸式裝置體驗綠能發電、太陽能應用與VR模擬飛行等設施，讓抽象的能源概念在遊戲互動中具象化；課程也結合多項實作，讓學生動手設計風力發電小屋與太陽能車模型，同時認識綠能依賴的稀土金屬「釹」與磁力運作原理。

課程後段以「未來棲息屋」為設計主題，讓學生統整所學的知識技能，融入個人想像與創造力，設計兼具科技、智慧、節能與再生材料概念的未來棲息屋，展現對環境永續的深度思考與創意實踐。

教育部表示，慈文國小的綠色夏日課程，充分展現出節能減碳不僅是科學知識的累積，更是融合感知體驗、創意表達與行動實踐的完整學習旅程，期待更多學校投入跨域課程實踐，讓教育引領學生為環境與社會共創永續未來。

教育部

