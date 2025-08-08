快訊

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

川普拋關稅炸彈震驚全球 高盛點名：這兩檔台廠添利多

激發小學生潛能 培育團隊合作解決問題 接軌國際

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
Dr. Saul個別指導學生進行格雷碼轉換的操作。圖／九九文教基金會提供
Dr. Saul個別指導學生進行格雷碼轉換的操作。圖／九九文教基金會提供

小學生數學夏令營」開創性地結合團隊競賽、分組討論與課堂授課三大教學模式，為國小五、六年級學生帶來一場數學深度探索與學習體驗。

九九文教基金會攜手美國數學大聯盟（MathLeague.com），首次在台灣舉辦「小學生數學夏令營」，基金會董事長何焱銘表示，很多孩子在國小時期就放棄數學，與其國中時期進行搶救，不如從小學中、高年級提早下功夫紮根，何焱銘強調，小學生數學夏令營除了激發孩子的數學潛能，更重要在培育小學生運用數學課程中，學會團隊合作解決問題，跳脫單打獨鬥的英雄主義，以符合未來社會趨勢以接軌國際。

學生以四人一組參加團體賽與接力賽，團體賽強調集體智慧，學生透過充分討論共同完成題目，接力賽則四位組員各司其職，將解題過程像接力棒一般依序傳遞，第四棒解出最終答案，競賽形式不僅考驗學生的個人數學能力，更考驗團隊間的默契與溝通效率。

美國數學教育家、本年度國際數學奧林匹亞評審的Dr. Mark Saul，特地飛抵台灣主持本次營隊，並與台灣教授及教師群共同授課，並將「格雷碼（Binary Gray Code）」的概念設計為分組活動中的遊戲主題，讓學生透過使用阿拉伯數字轉換為二進位制的運作邏輯，及在電腦科學、通訊系統中如何增加資料傳遞的準確率，啟發學習動機，並長期與政治大學、中興大學、馬偕醫學大學等多所大學合作，舉辦高中生卓越人才探索營隊。國中階段，在AMC 8競賽中表現優異的學生提供進階課程，期盼逐步構築涵蓋國小、國中、高中的完整學習鏈，持續發掘並培養具有數學潛力的各學層學生，為台灣數理教育注入源源不絕的新能量。

Dr. Saul說明格雷碼的活動規則。圖／九九文教基金會提供
Dr. Saul說明格雷碼的活動規則。圖／九九文教基金會提供

團隊 小學生 夏令營

延伸閱讀

閱讀數學／數學王子是好爸爸嗎？（中）

「國小老師真不是人幹的」彰化大專生暑期工讀心得 王惠美笑了

亞洲盃男籃／打臉外界！中華隊爭分組龍頭拚睽違12年晉8強

台積電再投資2000億？中經院長揭川普數學邏輯：早知台灣不用這麼計較

相關新聞

彰化小將亞青武術賽奪2金4銀 創歷年最佳成績

亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，國家隊共派出12名選手參賽，抱回3金6銀，其中來自彰化的兩位小將表現耀眼，陳兆翔...

桃園3所偏鄉小校棒球奪佳績 議長邱奕勝各捐50萬助發展

桃園市議會議長邱奕勝支持基層體育發展，今天捐贈150萬元，助3所偏遠地區國中小學棒球隊添購設備，虎頭山國際青年商會也響應...

板橋國小後門自強陸橋擬拆惹議 議員、家長齊籲保留

新北市政府近年積極推動人行陸橋盤點與改善，傳出位於板橋國小後門的自強陸橋被納入拆除評估，引發家長與民代關注。新北市議員周...

台南家齊師生策展「城南•齊跡」 將課堂的學習轉化為公共展演

台南市家齊高中高二社會組學生共同策畫的社會科探究與實作「城南•齊跡」成果展，今起於家齊藝廊展出。 校長陳韻如表示，城南是...

調查曝6成家長讓「2到8歲」孩子玩3C 專家分享管理方法

過往研究顯示，孩子使用3C產品恐導致注意力不集中、情緒不穩等問題，對此，信誼基金會進行「2到8歲遊戲行為與發展現況大調查...

鳳凰旅遊基金會贊助國小羽球隊 北巿日新國小全國二連霸

「鳳凰旅遊基金會」常年贊助北市日新國小羽球隊全國賽再創校史紀錄佳績「114年度第16屆摩亞盃全國國小分齡羽球錦標賽」二連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。