激發小學生潛能 培育團隊合作解決問題 接軌國際
「小學生數學夏令營」開創性地結合團隊競賽、分組討論與課堂授課三大教學模式，為國小五、六年級學生帶來一場數學深度探索與學習體驗。
九九文教基金會攜手美國數學大聯盟（MathLeague.com），首次在台灣舉辦「小學生數學夏令營」，基金會董事長何焱銘表示，很多孩子在國小時期就放棄數學，與其國中時期進行搶救，不如從小學中、高年級提早下功夫紮根，何焱銘強調，小學生數學夏令營除了激發孩子的數學潛能，更重要在培育小學生運用數學課程中，學會團隊合作解決問題，跳脫單打獨鬥的英雄主義，以符合未來社會趨勢以接軌國際。
學生以四人一組參加團體賽與接力賽，團體賽強調集體智慧，學生透過充分討論共同完成題目，接力賽則四位組員各司其職，將解題過程像接力棒一般依序傳遞，第四棒解出最終答案，競賽形式不僅考驗學生的個人數學能力，更考驗團隊間的默契與溝通效率。
美國數學教育家、本年度國際數學奧林匹亞評審的Dr. Mark Saul，特地飛抵台灣主持本次營隊，並與台灣教授及教師群共同授課，並將「格雷碼（Binary Gray Code）」的概念設計為分組活動中的遊戲主題，讓學生透過使用阿拉伯數字轉換為二進位制的運作邏輯，及在電腦科學、通訊系統中如何增加資料傳遞的準確率，啟發學習動機，並長期與政治大學、中興大學、馬偕醫學大學等多所大學合作，舉辦高中生卓越人才探索營隊。國中階段，在AMC 8競賽中表現優異的學生提供進階課程，期盼逐步構築涵蓋國小、國中、高中的完整學習鏈，持續發掘並培養具有數學潛力的各學層學生，為台灣數理教育注入源源不絕的新能量。
