父親節星空禮物 抬頭看仙王座、行星列隊還有英仙座流星雨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今天8月8日是父親節，台北市立天文館分享仙王座是在夏秋交替的夜空中守護星座家族的父親，父親節前後的清晨還能欣賞到「行星列隊」。圖／台北市立天文館提供
今天8月8日是父親節，台北市立天文館分享8月非常適合觀賞仙王座，它是在夏秋交替的夜空中守護星座家族的父親，父親節前後的清晨還能欣賞到「行星列隊」，下周二還會有達到極大值的英仙座流星雨。

天文館表示，在希臘神話中，仙王代表著責任、犧牲與守護家庭的力量，如同父親堅實的形象。  

天文館說，在天文學上，仙王座同樣意義非凡，其中的仙王座δ（造父一），是人類歷史上第一顆被發現的「造父變星」，它距離地球約900光年，亮度在3.5至4.4等之間變化，周期約5.34日。

館方指出，由於造父變星的亮度變化周期與發光強度之間有精準的關係，天文學家得以用它來測量從銀河系到遙遠星系的距離，開啟探索宇宙規模的新篇章。

天文館表示，仙王座8月非常適合觀賞，天黑後即出現在東北方，在星空中形成一個易於辨識的五邊形，就像一座樸實的房子或鉛筆頭的形狀，整夜可見，是夏秋交替間認識星座的絕佳對象。

天文館也說，今年父親節前後的清晨4時許，還能欣賞到「行星列隊」，木星、金星、天王星、海王星與土星依次橫跨天空。其中-1.9等的木星、-3.9等的金星和0.7等的土星肉眼可見，但5.7等的天王星和7.8等的海王星則需藉助雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡才能觀賞。

不只仙王座及行星列隊，天文館預告今年的英仙座流星雨預計8月12日達到極大期，但它的活躍期自7月17日持續至8月29日，因此本周的父親節假期也有機會捕捉到劃過天際的流星。

