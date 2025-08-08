彰化小將亞青武術賽奪2金4銀 創歷年最佳成績
亞洲青少年武術錦標賽日前在中國江蘇落幕，國家隊共派出12名選手參賽，抱回3金6銀，其中來自彰化的兩位小將表現耀眼，陳兆翔奪得1金3銀，蕭彥煣也斬獲1金1銀，為地方爭光。
彰化縣武術委員會指出，太極講求耐力與內在穩定，選手的體能與心理素質都需長時間累積，這些成果非一朝一夕，而是日復一日鍛鍊的成果。
來自陽明國中、即將升國二的蕭彥煣，出身武術世家，家中共有5位國手級教練。她從小耳濡目染，國小五年級從長拳轉練太極，這次在亞青賽勇奪太極劍金牌、太極團體銀牌。她坦言，每天晚上練習雖然辛苦，但在家人的全力支持下持續前進。
她說，練太極讓她的性格變得更穩定、有定力，不容易衝動，也認為很多人是為升學練體育，她則希望能像家族前輩一樣，未來當教練，把武術傳承下去。
另一位選手陳兆翔，則是在太極劍項目勇奪金牌，太極拳、太極扇及團體賽皆獲銀牌，個人包辦1金3銀。他從幼稚園起習武，為求精進，高中選擇北上就讀台北中正高中並加入武術隊，去年已在世青賽拿下太極劍銀牌，今年成功將獎牌升級為金色。
陳兆翔表示，明年將升大學，也意味著即將轉戰成人組，屆時須重新調整套路與節奏，挑戰更高難度，這將是轉捩點，希望有機會再次披上國家隊戰袍，為國爭光。
彰化縣武術委員會主委蕭文雄表示，這次國家隊共獲得3金6銀，彰化就貢獻了2金4銀，創下國際青少年組有史以來最佳紀錄，彰化縣政府、和美鎮公所及和美鎮代表會也特地前往張貼紅榜祝賀，肯定兩位小將的努力。
