桃園3所偏鄉小校棒球奪佳績 議長邱奕勝各捐50萬助發展

桃園市議會議長邱奕勝支持基層體育發展，今天捐贈150萬元，助3所偏遠地區國中小學棒球隊添購設備，虎頭山國際青年商會也響應善舉，加碼招待偏鄉、弱勢學校球隊學員看職棒，近距離觀摩球星表現，汲取實戰經驗。

桃園市議會指出，此次捐贈儀式有大溪區仁善國小、仁和國中與觀音區新坡國小3所學校受惠，此3所學校近期在各項賽事表現亮眼，仁和國中連續2年在金龍盃拿下亞軍與季軍，仁善國小今年拿下桃園市U12選拔賽冠軍，新坡國小近年也囊括桃園市長盃、斗六縣市長盃等冠軍，成績斐然。

3所學校均獲50萬元經費，將用於添購發球機、練習球、手套、護具與球衣，捐贈儀式除了議長邱奕勝與虎頭山國際青商會會長林繼城，立法委員邱若華、桃園市議員吳進昌等人也共襄盛舉。

邱奕勝表示，球具與訓練設備耗損速度快，但偏鄉學校資源有限，常因經費不足而難以汰舊換新，希望透過捐贈能實質改善訓練條件，讓孩子們能在更安全、更完善的環境勇敢逐夢。

邱奕勝強調，孩子們的潛力是無限的，只要給予適當的支持與資源，他們就能茁壯成長，在各種舞台上發光發熱。這不只是棒球的希望，更是台灣的未來。每一分投入，都是對下一代最有價值的投資。

林繼誠則說，感謝議長促成善舉，期望透過青商會持續連結更多資源，協助有夢想、有潛力的孩子開拓更寬廣的舞台。 桃園市議會議長邱奕勝捐經費，助偏遠地區學校棒球隊汰換老舊設備。圖／桃園市議會提供 桃園市議會議長邱奕勝捐經費，助偏遠地區學校棒球隊汰換老舊設備。圖／桃園市議會提供 桃園市議會議長邱奕勝捐經費，助偏遠地區學校棒球隊汰換老舊設備。圖／桃園市議會提供 桃園市議會議長邱奕勝捐經費，助偏遠地區學校棒球隊汰換老舊設備。圖／桃園市議會提供

