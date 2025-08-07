板橋國小後門自強陸橋擬拆惹議 議員、家長齊籲保留

新北市政府近年積極推動人行陸橋盤點與改善，傳出位於板橋國小後門的自強陸橋被納入拆除評估，引發家長與民代關注。新北市議員周勝考今邀集市府相關單位現場會勘，強調該橋不僅結構完備，更是學童上下學的安全屏障，呼籲市府切勿貿然拆除，應以學童通學安全為優先考量。

周勝考表示，自強陸橋設有樓梯與電梯，連接板橋國小後門與周邊道路，平日使用頻繁，對不同年齡層通行者具友善設計。板橋國小家長會亦派員出席，明確表達保留立場，強調該橋對學生安全通學「不可或缺」，拆除恐迫使學童穿越車流繁忙路段，增加風險。

周勝考指出，該路段車流量大，行車動線複雜，且路口部分路形彎曲，難以全面仰賴駕駛人注意學童動向，「馬路如虎口，更需要穩固的立體通行選擇」。他表示，現行自強陸橋樓梯設置合理，未妨礙通行或市容，市府應尊重地方實際需求，審慎處理，並建議「與其拆除，不如整修」。

新北市政府近年推動交通環境優化，針對老舊人行陸橋進行盤點與評估，強調「非一律拆除，而是視使用需求檢討」。據新北市養工處統計，目前全市仍有96座人行陸橋使用中，今年原納入拆除評估的包括板橋自強陸橋、府中遊龍橋、中和五叉路橋、萬里大鵬橋與八里長坑國小橋共五座。

對於拆除爭議，新北市養工處表示，自強陸橋是否拆除由板橋區公所提出，養工處配合評估與執行，目前還在評估階段。養工處長鄭立輝坦言，今年初三峽北大特區發生重大車禍後，社會對通學安全更趨敏感，市府目前對陸橋拆除的整體進度已趨保守，針對個案會更審慎評估。 新北市議員周勝考表示，自強陸橋設有樓梯與電梯，連接板橋國小後門與周邊道路，平日使用頻繁，對不同年齡層通行者具友善設計。圖／新北市議員周勝考提供 新北市議員周勝考強調自強陸橋不僅結構完備，更是學童上下學的安全屏障，呼籲市府切勿貿然拆除，應以學童通學安全為優先考量。圖／新北市議員周勝考提供 新北市議員周勝考強調自強陸橋不僅結構完備，更是學童上下學的安全屏障，呼籲市府切勿貿然拆除，應以學童通學安全為優先考量。圖／新北市議員周勝考提供

