高雄三民高中攜手日月光 暑期挑戰營探索半導體

中央社／ 高雄7日電

高雄市三民高中與教育局、日月光半導體公司合作，暑期舉辦「矽智前行」半導體科學挑戰營，透過實作體驗、參訪科技教育館與體驗中心等，讓學生實地探索半導體產業鏈。

三民高中今天透過新聞稿表示，營隊課程由日月光講師與三民高中組長謝孟翔一起規劃，內容涵蓋半導體IC設計、晶圓製程、封裝測試與系統組裝等關鍵知識，並透過互動問答、模型操作，引發學生的好奇與求知慾。

營隊學生昨天參訪日月光綠科技教育館，透過沉浸式互動體驗了解中水回收系統的運作流程，實地觀察如何將工廠放流水淨化後重新導回製程使用，深化學生對環境永續議題的理解。

校方表示，營隊學生昨天也參觀日月光科技體驗中心，由日月光講師解說半導體產業的發展歷程與應用範疇，並透過小測驗協助學生探索自身人格特質與職涯興趣，拓展對科技產業多元面向的認識與想像。

謝孟翔設計的「簡單看電路與封裝DIY」單元，讓學生透過手機顯微鏡觀察積體電路（IC）在晶圓中的分布，實際模擬晶圓切割、晶粒黏著、形成凸塊、封裝成IC等流程，並透過LED電路組裝實驗，從零開始構建能夠發光的電路。

謝孟翔說，實作過程中學生辨識電路中潛藏的問題，挑戰組合雙LED電路並成功封裝，體現從認識、設計到驗證的完整工程歷程。課程也融入Canva、Padlet等線上共編工具，培養學生數位素養與團隊合作精神。

三民高中教務主任紀雅齡表示，三民高中近年來大力推動「半導體素養」的課程與探究學習，從110學年度開設「半導體概論」、113學年度開設「進階半導體」，並於同年獲得教育部「高中半導體課程典範學校」肯定。此次日月光提供的資源與分享，成為學生們邁向真實世界、與未來對話的重要關鍵。

電路 半導體

