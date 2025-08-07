台南家齊師生策展「城南•齊跡」 將課堂的學習轉化為公共展演

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中高二社會組學生共同策畫的社會科探究與實作「城南•齊跡」成果展，今起於家齊藝廊展出。 校長陳韻如表示，城南是個歷史與記憶交錯的區域，這是一場結合城市地景、歷史記憶與社會觀察的深度展覽，請大家走入城南記憶的巷弄，一同拼湊屬於城南的「齊跡」風景。

「城南•齊跡」 從地理、歷史與公民的視角出發，學生們透過踏查、訪談與文獻研究，以多元方式記錄台南城南的過去與當下，鋪展出城南的文化紋理與當代思辨。整場展覽共匯集36組學生創作，展覽內容從家齊校園的轉型歷程、地景空間的變遷，到城南地區的信仰樣貌與殯葬文化信仰脈絡，乃至對當代社會議題的深刻關注與反思。

五大策展主題包括探索家齊、城南信仰、人生終章、地景與空間以及城南公民，內容不僅呈現地區歷史、地景與人文的深度，也深入討論性別角色、租屋族群、教育制度等當代社會議題。學生們以敏銳觀察與批判思維，展現新世代對地方與公共議題的積極回應。

展覽形式多元豐富，包括採用Podcast、繪本、小誌、小論文、桌游、互動式地圖、模型與線上遊戲等多樣媒介，打造出一場立體而富互動性的展覽體驗。讓觀展者不再只是旁觀者，更能成為共感者與對話者，參與城南的再地敘事。

參展學生表示， 「城南•齊跡」不僅是對過往的回顧，更是對當下的省思與未來的對話。希望透過社會科探究與實作課程，將課堂的學習轉化為公共展演，不僅讓教育走進生活，也讓社區文化被重新看見。

「城南•齊跡」展至10月31日止，地點位於教育資源大樓1F家齊藝廊，校外師生如欲入校觀展，請洽圖書館曾主任，電話06-2135650。

