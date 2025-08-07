調查曝6成家長讓「2到8歲」孩子玩3C 專家分享管理方法

過往研究顯示，孩子使用3C產品恐導致注意力不集中、情緒不穩等問題，對此，信誼基金會進行「2到8歲遊戲行為與發展現況大調查」，了解孩子的遊戲行為，發現有6成家長已經開始讓孩子使用3C，其中過半有玩數位遊戲。對此，專家建議引導孩子適量玩3C，3到6歲每日使用時間應在1小時以下，要管理孩子的使用時間也需有同理心，一步步讓孩子學會「自控」。

信誼基金會今日舉辦「2到8歲遊戲行為與發展現況大調查」發布會，針對全台9981名幼兒家長，深入了解孩子在家中遊戲行為與能力發展的關聯性。信誼基金會主任陳淑惠指出，調查中有8成的家長覺得孩子可以適量玩3C，但會限制使用的時間與用途。而有6成的家長已經開始讓孩子使用3C，其中53％有玩數位遊戲，又有約5成是在學齡前就開始玩。

根據調查，有15％的家長不讓孩子在「平日」使用3C，13％會讓孩子使用超過1小時；「假日」孩子使用3C的比例更高，有33％家長讓孩子使用超過1小時。不過，陳淑惠表示，調查顯示，平日玩3C時間在30分鐘以下，8大能力會比玩30分鐘以上的孩子更好，而這8項能力包含信心、主動、責任感、團隊合作、解決問題、學習克服困難、努力與毅力、關懷、專注。

對此，桃園市臨床心理師公會理事長鍾世明近年觀察，從小學到國中都陸續有孩子因使用3C，導致情緒失控與親子問題。

因此，他建議讓孩子玩3C要適量，如果孩子還沒有開始使用，在0到2歲最好能不用就不用；3到6歲的每日使用時間應在1小時以下，且要幫忙孩子挑選內容；學齡後沒有明確時間建議，但大原則是要讓孩子「說停能停」，培養自律能力。

鍾世明也指出，對於已經開始使用3C的孩子，突然開始管理一定會生氣，因此要多同理孩子的感受，教孩子認識情緒，最後學會自控。

根據這次調查結果，信誼提出4大育兒呼籲，首先是遊戲要重互動品質，而不是時間長短，再來是要幫助孩子創造更多友伴共玩經驗，且面對3C使用應設立規範，預防孩子依賴成癮。信誼也盼父母共同參與教養，在親子共玩中，孩子可以因父母的不同特質和專長，獲得更多刺激。

信誼基金會董事長張杏如進一步表示，針對這項調查，信誼除提出重點與呼籲，供家長、教師與政策制定參考外，同時邀請專家回應撰文編製「遊戲的力量」特刊免費贈閱，亦將舉辦專家講堂，透過實體活動、Podcast等服務回應，讓家長知道「在育兒的路上，我們並不孤單」。 信誼基金會設計「2至8歲遊戲行為與發展現況」調查問卷，邀請父母深入探討孩子遊戲經驗與能力養成的關聯，今天舉辦報告發布會。記者李芯／攝影

