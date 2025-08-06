國中遭指砍樹蓋綠能照明 北市府認未達受保標準

有退休老師憂心北市金華國中為了蓋綠能照明移除校樹，向市府提報為受保樹。台灣樹人會呼籲停工至10日美軍空照圖調閱出爐。文化局今天說，圖資判讀此案32株樹未達受保樹標準。

保護樹木團體台灣樹人會秘書長潘翰疆接受中央社記者電話訪問時說，4日晚上接獲一名自北市金華國中退休的老師通知，質疑金華國中因為校園籃球場要增設綠能照明，將移除校樹，且5日早上已砍樹，頗緊急。

他說，後來經過商議，5日暫緩移除；而老師已在7月28日透過市府陳情系統進行通報，7月30日獲得台北市文化局回覆受理，並請於8月15日以前補件。

何老師於陳情函中訴求搶救的樹為校內信義樓校樹，大大小小約25棵，認為這些樹原本存在，有歷史文化價值，學校已砍不少樹，僅存這排校樹，希望免遭移除。樹種包含大王椰子、榕樹、櫻花等。

文化局今天發布資訊說明，5日接獲市民提報指相關工程即將移植的樹木應有50年以上，立即派樹木技師現場勘查，同步向農業部農林航測所調閱航照圖資、要求金華國中提供民國64年畢業紀念冊圖資等進行比對，並通知校方暫停樹木處理作業。

文化局進一步說，6日判讀上述圖資後，確認案址32棵樹木都未達受保護樹木標準，後續請金華國中依相關規定辦理。另外，查台北市樹木保護自治條例第2條規定，受保護樹木條件有4種，其一為樹齡50年以上。

潘翰疆說，已向中研院調閱美軍空照圖，可完整覆蓋案址空間，確認樹齡是否達到50年，預計8月10日取得圖資，呼籲暫停移除作業5天。文化局說，已確認沒有樹齡達50年，如果10日收到補件，仍會受理。金華國中校長黃啟清至截稿前，手機並未接通。

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