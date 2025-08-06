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國中遭指砍樹蓋綠能照明 北市府認未達受保標準

中央社／ 台北6日電

有退休老師憂心北市金華國中為了蓋綠能照明移除校樹，向市府提報為受保樹。台灣樹人會呼籲停工至10日美軍空照圖調閱出爐。文化局今天說，圖資判讀此案32株樹未達受保樹標準。

護樹木團體台灣樹人會秘書長潘翰疆接受中央社記者電話訪問時說，4日晚上接獲一名自北市金華國中退休的老師通知，質疑金華國中因為校園籃球場要增設綠能照明，將移除校樹，且5日早上已砍樹，頗緊急。

他說，後來經過商議，5日暫緩移除；而老師已在7月28日透過市府陳情系統進行通報，7月30日獲得台北市文化局回覆受理，並請於8月15日以前補件。

何老師於陳情函中訴求搶救的樹為校內信義樓校樹，大大小小約25棵，認為這些樹原本存在，有歷史文化價值，學校已砍不少樹，僅存這排校樹，希望免遭移除。樹種包含大王椰子、榕樹、櫻花等。

文化局今天發布資訊說明，5日接獲市民提報指相關工程即將移植的樹木應有50年以上，立即派樹木技師現場勘查，同步向農業部農林航測所調閱航照圖資、要求金華國中提供民國64年畢業紀念冊圖資等進行比對，並通知校方暫停樹木處理作業。

文化局進一步說，6日判讀上述圖資後，確認案址32棵樹木都未達受保護樹木標準，後續請金華國中依相關規定辦理。另外，查台北市樹木保護自治條例第2條規定，受保護樹木條件有4種，其一為樹齡50年以上。

潘翰疆說，已向中研院調閱美軍空照圖，可完整覆蓋案址空間，確認樹齡是否達到50年，預計8月10日取得圖資，呼籲暫停移除作業5天。文化局說，已確認沒有樹齡達50年，如果10日收到補件，仍會受理。金華國中校長黃啟清至截稿前，手機並未接通。

護樹 北市 文化局

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