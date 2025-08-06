鳳凰旅遊基金會贊助國小羽球隊 北巿日新國小全國二連霸

「鳳凰旅遊基金會」常年贊助北市日新國小羽球隊全國賽再創校史紀錄佳績「114年度第16屆摩亞盃全國國小分齡羽球錦標賽」二連霸奪冠。

鳳凰旅遊基金會表示，本屆錦標賽五男團項目，一場場精彩的比賽與揮拍更是讓人印象深刻，共有來自全國30所國小隊伍參賽，北市日新國小羽球隊五男團由教練團（鄭婷方總教練、商桐榞主教練、余承翰教練及朱梓誠教練）率領七位小將，朱泓睿、黃可贊、鄭力盛、涂皓、郭子睿、林柏寬、蔡亞恒，一路過關斬將，打敗多所羽球傳統強校，表現可圈可點，一舉打破校史和隊史紀錄，寫下全國賽冠軍二連霸輝煌紀錄。

日新羽球隊能夠在這次錦標賽中取得佳績，除了贊助伙伴鳳凰旅遊基金會的大力支持，還有教練團全年無休陪伴選手訓練與征戰，以及校方師長、羽球隊後援會及球員家長們的共同支持，讓日新羽球小將們在這場硬仗中創下佳績，贏得榮耀！

財團法人鳳凰旅遊基金會，於民國84年由鳳凰國際旅行社創辦人張金明先生所創立，以贊助社會公益活動、促進國民旅遊教育、推動無障礙旅遊觀念、提升觀光旅遊整體品質為創立宗旨，多年來積極推動並參與公益活動，像是贊助無障礙旅遊、資助偏鄉學子旅遊圓夢、贊助大專院校觀光科系獎助學金、支援兒福單位、醫療單位等，盡一份企業回饋社會的心力。 北市日新國小羽球隊全國賽再創校史紀錄佳績「114年度第16屆摩亞盃全國國小分齡羽球錦標賽」二連霸奪冠。鳳凰旅遊基金會提供 本屆錦標賽五男團項目，一場場精彩的比賽與揮拍更是讓人印象深刻。鳳凰旅遊基金會提供

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