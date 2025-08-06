台南打造友善動物校園 國小生：「承諾是一種責任」創意圖卡獲特優

台南市教育局推動「關懷動物生命教育計畫」，已有30所學校參與，打造友善動物的校園環境。今年的「浪浪語錄創意圖卡徵選比賽」吸引640件創意作品競逐，共有12件脫穎而出獲特優。獲國小組特優的林禹寰今分享，飼養毛小孩不單是初次相遇的情感衝動，更重要的是一起面對未來挑戰的堅持與勇氣。

教育局表示，推動學校辦理「關懷動物生命教育計畫」，包括認養校園犬貓、成立動保社團及規劃相關教案，2023年至今，已有30所學校參與，透過實作活動，讓學生從日常中深化對生命的認識，打造友善動物的校園環境。

為了鼓勵學生在實踐中學習尊重生命，舉辦「浪浪語錄創意圖卡徵選比賽」，今年以「領養代替購買」與「善待動物不棄養」為主題，共徵得640件創意作品，學生透過圖卡傳遞對流浪動物的關注，展現出對生命教育議題的感受與飼主責任的建立。

教育局今邀請生命教育中心學校及生命教育議題輔導團發表「浪浪語錄創意圖卡徵選比賽」成果，分享推動生命教育的實踐經驗與課程成果，藉此促進校際交流，強化教育現場對生命關懷的持續推動。

國中組特優的民德國中學生顏瑋成說，雖無法認養流浪動物，但可以從關心社會上流浪動物的議題開始。獲國小中年級組特優的蓮潭國中小林禹寰表示，承諾是一種責任，每一個生命都值得被善待、飼養毛小孩不僅僅只靠初次相遇時的情感衝動，更重要的是一起面對未來挑戰的堅持與勇氣。

獲國小高年級組特優的東光國小王淯溱則呼籲「領養代替購買，讓牠的生命能再次充滿愛」透過領養，不僅拯救了一條生命，也讓自己的生命更加豐富有愛。

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