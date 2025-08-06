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北市6校交通安全教育評為特優 獲推薦金安獎

中央社／ 台北6日電

北市教育局今天表示，北市高中職、國中、國小等3組，共6校獲教育部交通安全教育訪視評為特優，並推薦參加交通部「金安獎」，將獲頒獎，3組稱霸逾10年。

台北市教育局告訴中央社記者，北市計有高中職組的松山工農、木柵高工，國中組的介壽國中、南門國中，以及國小組的民權國小、新湖國小等6校，獲教育部交通安全教育訪視評為特優，並推薦參加交通部「金安獎」，循往例獲舉薦即獲獎，將為北市抱回6座金安獎，預計11月頒獎，且這3組勇奪「金安獎」皆已逾10年。

教育局舉例，其中木柵高工與在地里長合作，蒐集資料、實地勘查，提出改善校園周邊交通環境的具體方案執行，從而提升通學安全。松山工農將交通安全教育融入在地文史，舉辦城市走讀活動課程接軌社區。

介壽國中積極與市府相關單位協作，逐一改善周邊交通設施，讓通學路線更完善；也推動「一避免、二提前、三替代」的家長接送策略，與交通導護志工合作，紓解通學時間車流量。南門國中則重視走路滑手機、自行車騎行未遵守規範等日常交安議題的教育。

民權國小規劃交通安全教育主題課程地圖，推動每個年級有各自的課程主題，以情境體驗、戶外學習課程結合資訊，提升孩子學習交通安全的動機，並成為北市第一所設置通學區示範學校。新湖國小也注重情境體驗、親子共學等方式，讓交通安全素養帶入家庭。

北市 教育局 教育部

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