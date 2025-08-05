快訊

明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

連日超大豪雨…聯外橋梁受損管制 高市府：明天桃源區仍停班停課

建中樂旗聯隊暑假高強度團練 志在世界大賽冠軍

中央社／ 台北5日電

獲總統賴清德接見、授旗的建中樂旗聯隊，由20校成員組成，每天高強度團練，明天一早將飛往印尼參加8日展開的「世界行進樂旗大賽」，繼往年屢獲佳績，今年挑戰世界冠軍。

總統賴清德7月8日在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見建國中學樂旗聯隊並授旗，祝福聯隊旗開得勝、馬到成功，為台灣爭取最好的榮譽。

建國中學樂旗聯隊家長後援會告訴中央社記者，「世界行進樂旗大賽」（2025 WAMSB WorldChampionships）將於8日至10日在印尼雅加達舉行，今年全隊由橫跨國中、高中及大學共20校65名隊員組成。

家長後援會說，其中34名來自建中，其他隊員包含台灣大學、長庚大學、中原大學、體育大學等大學，以及北一女、景美、松山等高中，並有1名是國中樂旗隊手，都是具備一定水平的高手。

家長後援會說，建中樂旗聯隊4月組成，不僅要克服場地轉換的艱辛，暑假每天團練超過12小時，腳底起水泡、扭傷、曬傷，身形已更精壯，志在將這次的表演主題「Can you hear me？」，以陽剛、陰柔調適得宜，達成最適切表現，而教練創意融入的拉丁風格探戈曲調，將有一小段動人舞姿呈現，令人期待。

家長後援會說，2023年在美國參賽榮獲亞軍，這次家長後援會努力募款、輪番為孩子食補，已上大學的隊員也打工自籌旅費，今年練習時的整體表現很不錯，很有機會摘冠。台北市立建國高級中學秘書鄧書華說，往年參賽，屢獲前3名佳績，期許今年更勝以往。

後援 建中 賴清德

延伸閱讀

民調：盧秀燕滿意度遠超賴清德 認同罷免比例大減剩28.9%

質疑郭智輝「賣台部長」 凌濤：關稅對策要等經濟崩盤才公開？

傳賴清德邀大老闆救關稅遭AIT冷回 總統府：報導情節不存在

轟賴清德美台關稅「未談先讓」 羅智強：暫時性關稅是騙局

相關新聞

和世界交朋友 連江縣國高中聯合參訪團赴新加坡交流

連江縣首次舉辦國中、高中聯合組成的國際教育參訪團，今天啟程前往新加坡，展開為期5天的跨國學習交流之旅，盼強化離島學生的國...

「光影裡的雙溪故事」攝影展登場 學生鏡頭記錄家鄉日常

一場由雙溪上林國小高年級學生與「遠鄉閃閃」合作策劃的攝影成果展「光影裡的雙溪故事」，即日起於雙溪車站月台旁溫馨登場。展覽透過孩子們的鏡頭與視角，呈現老屋、校園、河岸與濃厚人情味等在地風景，邀請民眾一同感受雙溪的日常之美。

第七節活動課引發反彈 新北教局：非強制

教育部建議國中小第7節課安排體育、藝術、生活等活動課程，引發基層教師反彈。新北民代質疑政策脫離現實、加重第一線壓力，呼籲...

暑訓12小時備戰國際賽 建中樂旗隊將挑戰世界舞台

賴清德總統日前接見的建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」並期許透過國際賽事的技藝交流，展現國民外交的...

嘉義「愛玉」勇奪日本海報首獎 永慶高中讓世界看見嘉義

日本山形大學主辦的第十屆亞洲化學教育國際研討會（10th NICE Confer-ence）於7月26日至28日在山形縣...

屏東國中小校長交接 退休校長勉勵不放棄學生

屏東縣政府教育處今在縣府大禮堂舉行114學年度國中小校長交接典禮，縣長周春米主持，期勉校長們全力以赴。今年有11名校長退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。