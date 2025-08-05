建中樂旗聯隊暑假高強度團練 志在世界大賽冠軍
獲總統賴清德接見、授旗的建中樂旗聯隊，由20校成員組成，每天高強度團練，明天一早將飛往印尼參加8日展開的「世界行進樂旗大賽」，繼往年屢獲佳績，今年挑戰世界冠軍。
總統賴清德7月8日在總統府秘書長潘孟安陪同下，接見建國中學樂旗聯隊並授旗，祝福聯隊旗開得勝、馬到成功，為台灣爭取最好的榮譽。
建國中學樂旗聯隊家長後援會告訴中央社記者，「世界行進樂旗大賽」（2025 WAMSB WorldChampionships）將於8日至10日在印尼雅加達舉行，今年全隊由橫跨國中、高中及大學共20校65名隊員組成。
家長後援會說，其中34名來自建中，其他隊員包含台灣大學、長庚大學、中原大學、體育大學等大學，以及北一女、景美、松山等高中，並有1名是國中樂旗隊手，都是具備一定水平的高手。
家長後援會說，建中樂旗聯隊4月組成，不僅要克服場地轉換的艱辛，暑假每天團練超過12小時，腳底起水泡、扭傷、曬傷，身形已更精壯，志在將這次的表演主題「Can you hear me？」，以陽剛、陰柔調適得宜，達成最適切表現，而教練創意融入的拉丁風格探戈曲調，將有一小段動人舞姿呈現，令人期待。
家長後援會說，2023年在美國參賽榮獲亞軍，這次家長後援會努力募款、輪番為孩子食補，已上大學的隊員也打工自籌旅費，今年練習時的整體表現很不錯，很有機會摘冠。台北市立建國高級中學秘書鄧書華說，往年參賽，屢獲前3名佳績，期許今年更勝以往。
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