東京合唱賽奪金 苗縣建國國小合唱團爭光獲表揚

苗栗縣頭份市建國國小合唱團參加2025東京國際合唱比賽，以客家、閩南語歌謠勇奪兒少組金賞獎，今獲頭份市公所、苗栗縣政府表揚並頒發獎勵金。

苗栗縣政府指出，建國國小合唱團成立迄今已34年，以傳唱客家歌謠為核心使命，7月底赴日參加由ICOT東京國際合唱協會主辦的國際合唱賽，在強敵環伺下，團員雖是參賽隊伍中年紀較小的一群，卻展現出超越年齡的沉著與自信，以優美動人的客語與閩南語合唱作品脫穎而出，榮獲兒少組金賞殊榮。

表揚儀式在頭份市公所舉行，苗栗縣長鍾東錦妻子陳美琦會同頭份市長羅雪珠、縣府教育處共同表揚合唱團員及團隊師長，分別頒發縣府提供新台幣4萬700元獎勵金、頭份市公所提供2萬5000元獎勵金。

陳美琦指出，建國國小合唱團用客語與閩南語歌謠詮釋台灣的在地音樂文化，動人美聲在國際舞台嶄露頭角，縣府為支持此次出國參賽，特地核定補助師生機票費用103萬5000元，並頒發績優團隊獎勵金，希望團隊師生再接再厲，持續讓世界聽見苗栗的歌聲，展現台灣優美本土歌謠及音樂演唱實力。

建國國小校長曾煥淦表示，合唱團面對國際賽事壓力，展現出高度專注與穩定的舞台表現，堅韌精神令人感動，感謝所有參與老師的辛勞付出、學校家長會及隨團家長的全力協助與陪伴，更感謝教育部、客委會、縣府及社會各界的熱心支援。

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